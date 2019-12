Weihnachtsgeschäft: Die fünf gefragtesten Apple-Produkte

Stephan Wiesend

Wir zeigen die fünf aktuell beliebtesten Apple-Produkte. Spoiler: Das beliebteste Produkt ist klein und weiß.

Vergrößern Das richtige Weihnachtsgeschenk finden. © istockphoto.com/andynwt

Kurz vor Weihnachten ist es immer interessant, welche Produkte Preisvergleichsseiten wie Geizhals und Idealo in ihren Top-Listen auflisten. Sind die beliebtesten Produkte doch oft Geschenke, die in einer Woche unter dem Weihnachtsbaum liegen und zeigen, mit welchen neuen Produkten Apple einen Nerv getroffen hat.

Platz 1

Das beliebteste Apple Produkt ist keine Überraschung: Es handelt sich wie im letzten Jahr um die aktuellen Airpods. Bei Geizhals nehmen die Kopfhörer aktuell den Gesamtrang 6 ein, für ein nicht mehr ganz neues Produkt ein erstklassiger Wert, mit einem Preis von knapp 150 Euro eignen sie sich aber wohl auch preislich gut als Weihnachtsgeschenk.

Vergrößern Das wohl beliebteste Apple-Geschenk sind die Airpods

Platz 2

Auf dem guten 12. Verkaufsrang liegen die neuen AirPods Pro von Apple. Die ab 271 Euro teuren Kopfhörer erhielten erstklassige Wertungen, sind aber aktuell nur noch schwer zu bekommen und offensichtlich ein echter Verkaufserfolg für Apple. Tipp: Verfügbar sind sie etwa noch bei Cyberport .

Vergrößern Die Pro-Version ist sehr beliebt, allerdings nur noch schwer zu bekommen.

Platz 3

Eine gute Geschenkidee ist immer auch ein iPad: Das drittbeliebteste Apple-Gerät ist in der Top 100 das iPad 10,2 mit 32 GB – natürlich in Spacegrau. Knapp 350 Euro kostet das schlichte aber mit einem erstklassigen Bildschirm ausgestattete Gerät, das noch vor allen iPhones in der Liste auftaucht. Im Ranking von Idealo wird es allerdings vom iPhone 11 geschlagen.

Vergrößern Das meistverkaufte iPad ist anscheinend das iPad 10,2

Platz 4

Auf dem vierten Platz findet sich das neue Einstiegs-iPhone: Das iPhone 11 mit 64 GB und Spacegrau. Ab 770 Euro kostet das iPhone 11 aktuell. Allerdings haben wir hier den Verdacht, dass es sich weniger um Weihnachts-Geschenke an Freundin oder Eherfrau, als Geschenke an sich selbst handelt. Auch das Modell mit 128 GB ist sehr beliebt und taucht wenige Positionen später auf den Rankings auf.

Vergrößern Das meist nachgefragte iPhone ist iPhone 11 mit 64 GB

Platz 5

Auf dem fünften Platz hätten wir eigentlich das iPhone 11 Pro erwartet, allerdings kommt zuerst ein alter Bekannter: Das iPhone 8. Warum aber auch nicht? Das Smartphone ist immer noch sehr leistungsfähig und dank einer Preisreduzierung schon ab 500 Euro zu haben. Auch hier gibt es allerdings zwischen Idealo und Geizhals Abweichungen, bei Idealo ist das iPhone XR auf dem fünften Platz.

Vergrößern Das günstige und kompakte iPhone 8 ist sicher keine schlechte Wahl.

Fazit: Das iPhone 11 ist sehr beliebt, bei den reinen Verkaufszahlen kann es aber mit den Airpods nicht ganz mithalten – zumindest darin sind sich die Top-Listen der verschiedenen Quellen einig. Aber auch das iPhone 8 und iPhone XR sind noch überraschend gefragt und schlagen laut diesem Ranking das neue iPhone Pro 11 um einige Plätze – allerdings kostet dieses auch so viel wie sieben Airpods.