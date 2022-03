Weißes Pulver: Apple Park für Stunden evakuiert

Michael Simon

Nachdem ein Mitarbeiter ein verdächtiges weißes Pulver gefunden hatte, wurde gestern Apples Bürogebäude für einige Stunden evakuiert.

Vergrößern Apple Park © Droneandy / shutterstock.com

Die Behörden von Santa Clara berichten, dass ein Teil des Apple Parks am Dienstag evakuiert wurde, nachdem eine verdächtige Substanz in einem Umschlag gefunden wurde. Nach Angaben des Nachrichtensenders NBC Bay Area wurde die Situation geklärt, und die Mitarbeiter durften in das Gebäude zurückkehren.

Am Dienstagmittag wurde im Apple Park ein Feueralarm ausgelöst, als eine weiße, pulvrige Substanz entdeckt wurde. Die Arbeiter in der unmittelbaren Umgebung wurden für etwa zwei Stunden evakuiert, während die Feuerwehr und das Büro des Sheriffs von Santa Clara County die Situation untersuchten. Berichten zufolge wurde nichts Gefährliches gefunden, und die Mitarbeiter kehrten gegen 15.00 Uhr Ortszeit in ihr Büro zurück.

Der Vorfall erinnert an die Anschläge mit Milzbranderregern aus dem Jahr 2001, als Briefe mit Anthrax-Sporen an mehrere Gesetzgeber und Medienbüros verschickt wurden, was zu fünf Todesfällen führte. Die Behörden haben sich nicht dazu geäußert, um welche Substanz es sich bei der im Apple PArk handelte und warum sie sich in dem Umschlag befand.

Gegenüber The Verge erklärte Apple , dass die Behörden zu dem Schluss gekommen sind, dass keine gefährlichen Materialien vorhanden waren und alle Bereiche des Apple Parks normal funktionieren.