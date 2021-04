Welche iMac-Farbe würden Sie wählen?

Halyna Kubiv

Nach fast zwanzig Jahren kommt wieder etwas Farbe auf den iMac. Der Regenbogen ist da, nun haben Kunden die Qual der Wahl.

Vergrößern Neue iMacs in Regenbogen-Farben © Apple

Apple hat vorgestern iMacs in Regenbogen-Farben vorgestellt und seine Kunden damit vor ein Problem gestellt: Vor dem Kauf überlegt man sich gerne, welche Spezifikationen und Zubehör noch mit auf die Rechnung sein dürfen nun kommt auch noch die Frage nach der Farbe hinzu. Manchem Mac-Anwender kommt diese Qual der Wahl aber vielleicht bekannt vor? Vor fast genau zwanzig Jahren hatten wir auf der Macwelt schon einmal eine sehr ähnliche Umfrage, damals hatte Apple neben seinen bunten iMacs auch iMacs mit Dalmatiner-Muster vorgestellt. Wobei letztere Variante laut unserer Umfrage recht schlecht abgeschnitten hat. Nun wollen wir die Tradition fortsetzen und wissen, welche iMac-Variante heute am besten und am schlechtesten abschneidet. Bekennen Sie Farbe: https://forms.office.com/r/K2vHZpMwfq oder