WhatsApp plant Geheimagenten-Feature

Simon Lohmann

Nach dem lang ersehnten Dark Mode arbeiten die WhatsApp-Entwickler an einem weiteren interessanten Feature, welches man bisher nur in Agenten-Filmen wie "James Bond" oder "Mission Impossible" zu Gesicht bekam. Was genau es damit auf sich hat und welchen Vorteil die Nutzer davon haben, erfahren Sie in diesem Artikel.

Vergrößern Nach dem Dark Mode plant WhatsApp nun eine neue Chat-Funktion. © Shutterstock / Stokkete

"Diese Nachricht zerstört sich nach drei Sekunden von selbst." Diesen Satz hat Geheimagent Ethan Hunt (gespielt von Tom Cruise) aus der Film-Reihe "Mission Impossible" schon so häufig gehört, sodass für ihn das neue WhatsApp-Feature wohl keine allzu große Überraschung mehr darstellen wird. Denn wie WABetaInfo berichtet, planen die WhatsApp-Entwickler genau das: Nachrichten, die sich nach einer bestimmten Zeit von selbst wieder löschen.

Im Gegensatz zu den Hollywood-Filmen gehen die Smartphones im echten Leben nach dem Löschen einer WhatsApp-Nachricht aber nicht in Flammen auf, explodieren oder stoßen kleine Rauchwölckchen aus. Im Gegenteil: Der Nutzer muss erst einmal diese Funktion bewusst aktivieren.

Sobald die Funktion eingeschaltet ist, können sich die Nachrichten entweder nach einer Stunde, einem Tag, einer Woche, einem Monat oder einem Jahr von selbst löschen. Das Feature war zwar zunächst nur für Gruppenchats geplant, soll nun aber auch für Einzelchats kommen. Das neue Nachrichten-Zerstör-Feature wurde bereits in der neuen Testversion gefunden, allerdings können noch nicht alle WhatsApp-Nutzer die Option aktivieren.

Die neue Funktion sollte vor allem für diejenigen interessant werden, die sensible Dateien via WhatsApp verschicken möchten. Falls jemand anderes als der Nutzer selbst das Smartphone in die Finger bekommen sollte, könnte das neue Feature den Zugriff auf eben diese Dateien verhindern.

Ob der oder die Chat-Partner über das Löschen einer Nachricht in Kenntnis gesetzt werden, ist bisher noch unklar. Wenn man zum jetzigen Zeitpunkt eine Nachricht löscht, wird dieses beiden Chat-Partner mit einem Hinweis angezeigt.

