Whatsapp plant animierte Herz-Emojis in allen Farben

Halyna Kubiv

In der aktuellen Beta für iOS und Android findet sich eine nette Neuerung: Die Herz-Emojis pulsieren wie bei einem richtigen Herzschlag.

Vergrößern Herz-Emoji © Dome Studio / Shutterstock

Wenn Sie mit der aktuellen Version von Whatsapp (2.21.243.1 unter iOS) eine Nachricht verschicken, die aus einem einzigen roten Herz-Emoji besteht, wird diese Herzdarstellung in der App anfangen zu pulsieren, ganz wie ein richtiges Herz. Die Herz-Emojis in anderen Farben bleiben jedoch bewegungslos, was sich in den nächsten Versionen von Whatsapp ändern soll. Der Blog Wabetainfo hat in der kommenden Version 22.2.72 für iOS Hinweise darauf gefunden, dass die gesamten Herz-Emojis in Whatsapp animiert werden sollen. In einer früheren Nachricht wies der Blog darauf hin, dass auch die Android-Version der Whatsapp solche Animationen unterstützen wird.

Aktuell testet der Entwickler die neue Funktion mit einigen ausgewählten Beta-Testern, derweil können Sie zumindest mit dem roten Herz-Emoji eine animierte Nachricht schicken. In der Vorschau auf dem eigenen Smartphone wird die Animation sichtbar, sobald die neueste Version von Whatsapp heruntergeladen wird. Damit diese auch der Empfänger sieht, muss sich bei ihm auch die neueste Whatsapp-Version auf dem Smartphone befinden.