Whatsapp verschickt nun Dateien bis 100 MB

Halyna Kubiv

Wollte man vormals per Whatsapp ein iPhone-Video verschicken, kam meistens eine Fehlermeldung.

Vergr├Â├čern Whatsapp verschickt bis zu 100 MB

Wollte man fr├╝her per Whatsapp einen gro├čen Anhang verschicken, meldete die App: "Ein Video, das du versucht hast hinzuzuf├╝gen, ist gr├Â├čer als die erlaubten 64 MB". Man musste also entweder auf andere Messenger ausweichen oder die Datei in einen Cloud-Speicher hochladen und den Link darauf teilen.

Offenbar hat Whatsapp das Limit angehoben: Auf dem offiziellen Twitter-Account meldet der Messenger , man kann nun Dateien bis 100 MB verschicken. Bei uns klappte der erste Test mit einer DMG-Datei von knapp 80 MB, deutlich gr├Â├čer also als die urspr├╝ngliche Beschr├Ąnkung von 64 MB. In den Chat-Einstellungen zu jedem Kontakt oder Chat-Gruppe bietet Whatsapp eine ├ťbersicht aller verschickten Dateien, Links oder Fotos. Diese kann man einsehen, indem man auf die Kontaktinfo oben im Chat-Fenster klickt und den Reiter "Medien, Links und Doks" ausw├Ąhlt. So lassen sich die gro├čen Dateien dort l├Âschen, damit sie auf Dauer nicht den Speicherplatz auf dem Smartphone belegen. Alternativ l├Âscht man die verschickte Datei direkt im Chat-Verlauf, indem man aus dem Kontextmen├╝ (langes Tippen) die Option "L├Âschen" ausw├Ąhlt.