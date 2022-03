Wie Sie mit dem iPhone Geld am Automaten abheben

Thomas Hartmann

Ab sofort kann man mit iPhone und der Sparkassen-Card (Debitkarte) an NFC-fähigen Geldautomaten der Sparkassen Geld ein- oder auszahlen.

Vergrößern Mit dem iPhone Geld abheben © DenPhotos / shutterstock.com

Dies teilt die Sparkassen-Finanzgruppe auf ihrer Webseite für Privatkunden mit . Bei den Fragen und Antworten zu Apple Pay wird auch genau beantwortet, wie das funktioniert: Nach Authentifizierung auf dem eigenen Gerät mit Face-ID oder Touch-ID hält man das iPhone an den Kontaktlos-Leser des Geldautomaten. Man soll dabei darauf achten, dass die Sparkassen-Card (Debitkarte) in der Wallet-App ausgewählt ist. Nun wählt man für diesen Zweck ”Bargeldauszahlung“ am Geldautomaten aus. Die Eingabe der PIN der eigenen Sparkassen-Card (Debitkarte) am Geldautomaten ist jedoch weiterhin notwendig. Dabei hat man wie üblich nur drei Fehlversuche – anschließend würde die Karte für die weitere Nutzung gesperrt, einschließlich der physischen Karte.

iPhone 13 bei Amazon ansehen

Nicht alle Geldautomaten unterstützen das Verfahren

Ob ein Geldautomat NFC-fähig ist, erkennt man am Kontaktlos-Logo und einem entsprechend eingebauten Kontaktlos-Leser. Im Ausland ist der Einsatz dieses Verfahrens für den Kunden bisher nur vereinzelt an entsprechend vorbereiteten und freigeschalteten Geldautomaten möglich, fügt die Sparkasse hinzu. Für die Automaten der Sparkassen-Finanzgruppe steht die Option der kontaktlosen Bargeldverfügungen mit diesen Karten derzeit noch nicht zur Verfügung.

Wie iPhone-Ticker.de ergänzt , konnte man schon seit dem vergangenen Herbst kontaktlos mit der physischen Sparkassen-Karte abheben, nun aber auch über Smartphones. Interessant ist, dass die Volksbank nach sieben Jahren genau diese Funktion eingestellt hat – offenbar war die Nachfrage für dieses Verfahren zu gering. Insofern bleibt es abzuwarten, ob Sparkassen-Kunden dieses Angebot besser wahrnehmen.