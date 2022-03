Wie der M1 unsere Sicht auf Laptops verändert

Roman Loyola, Kris Wallburg

Der M1 von Apple hat mit der Tradition gebrochen, unterschiedliche Prozessoren für Desktops und Laptops zu entwickeln. Die Zeiten sind vorbei, in denen selbst ein günstiger Desktop-PC ein High-End-Laptop in die Schranken weisen konnte. Doch was bedeutet das für die Zukunft?

Vergrößern Der M1 bietet auf allen Systemen die gleiche Leistung © Apple

Da Apple immer mehr Macs mit seinem M1-SoC auf den Markt bringt, scheint es, als würde die Produktpalette von Apple immer komplizierter werden. Wenn der Umstieg abgeschlossen ist, wird es leichter zu erkennen sein, welche Macs welche Märkte ansprechen. Es gibt eine Überlegung, die die Benutzer dank des Apple-Silicon nicht mehr anstellen müssen: Sie müssen sich keine Gedanken über Leistungseinbußen machen, wenn sie sich für einen Laptop statt für einen Desktop-Mac entscheiden.

Bevor Apple eigene Chips in Macs einbaute, setzte das Unternehmen Intel-Prozessoren ein. Die Prozessoren von Intel sind als Mobil- oder Desktop-Chips konzipiert und unterscheiden sich in Bezug auf die thermische Dynamik und den Stromverbrauch. Das bedeutete in der Regel, dass ein Macbook langsamer war als ein Desktop-Mac.

Wir haben einige mit dem M1-Prozessor ausgestattete Macs von Apple getestet, und in den meisten Fällen gibt es keine Leistungsunterschiede zwischen den Laptops und den Desktop-Computern, die denselben SoC verwenden. Das bedeutet, dass Sie sich beim Kauf eines Macs auf Ihren Anwendungsfall konzentrieren können und die einzige Leistungsfrage, über die Sie nachdenken müssen, die zwischen den M1-Varianten ist.

Intel Inside

Apple verkauft noch zwei Intel-basierte Macs: den Mac Pro und den High-End-Mac Mini. Der Mac Pro ist ein einzigartiges Gerät für spezielle Einsatzzwecke, weshalb wir ihn in dieser Analyse nicht berücksichtigen. Wir beginnen mit dem Intel Mac Mini.

Apple hat diesen 1.259 Euro teuren Mac Mini im Oktober 2018 veröffentlicht. Zur gleichen Zeit veröffentlichte Apple einen Mac Mini für 899 Euro, ein Macbook Air für 1.350 Euro und ein 13-Zoll-Macbook Pro für rund 2.000 Euro. Die Mac-Produktpalette umfasste auch zwei 21,5-Zoll-iMacs, die im Juni 2017 veröffentlicht wurden: einen iMac für 1.299 Euro mit einem 1920 x 1080p-Display und einen Retina-iMac für 1.499 Euro. Wer sich im Herbst 2018 einen Mac kaufte, hatte die Wahl zwischen diesen Modellen.

Geekbench-5-Ergebnisse sind für diese Macs online verfügbar und es ist offensichtlich, dass die Laptops langsamer sind als die Desktops. Das Macbook Pro ist wettbewerbsfähiger, aber es ist auch der teuerste Mac in dieser Tabelle, und zwar um ein paar hundert Euro teurer. Ich habe die Intel-Codenamen für die CPUs eingefügt, um die Unterscheidung in den folgenden Diagrammen zu erleichtern. Apple hat die Codenamen nicht verwendet, sondern sie nach "Generation" bezeichnet. Im Folgenden finden Sie daher eine Kurzanleitung zu den Codenamen in den unten stehenden Diagrammen, aufgelistet nach dem ältesten zuerst und dem neuesten zuletzt.

Kaby Lake Coffee Lake Amber Lake Ice Lake



Ich habe in diesem ersten Datensatz das Jahr 2018 verwendet, weil zu diesem Zeitpunkt der Mac Mini veröffentlicht wurde und immer noch zum Verkauf steht. Aber schauen wir uns die letzte Runde der Intel-basierten Macs unter 1.500 Euro an, bevor die Einführung des M1 begann. Ich verwende 1.500 Euro als Schwellenwert, damit das Diagramm nicht zu groß wird.

Okay, machen Sie sich bereit für die Datenanalyse. [Tiefes einatmen] Das Quad-Core Core i5 Macbook Air ist schneller als der Core i5 Dual-Core 21,5-Zoll iMac, der eine ältere CPU mit zwei CPU-Kernen weniger hat, während das Core i5 Quad-Core Coffee Lake Macbook Pro schneller ist als drei Desktop-Macs, der Core i3 Quad-Core Coffee Lake Mac Mini, der Core i3 Quad-Core Coffee Lake iMac und der 2. 3GHz Core i5 Kaby Lake iMac, der zwei Kerne weniger und eine ältere CPU hat, obwohl dieser iMac schneller ist als das MacBook Air mit einer Dual-Core Core i3 Ice Lake CPU, und nicht überraschend sind die 6-Core Macs die schnellsten, aber nur für den Desktop verfügbar...

ARRRRGGGGH!....Sorry, mein Gehirn ist gerade explodiert. Geben Sie mir eine Minute...

Der Punkt ist, dass die Desktop-Macs schneller sind als die Laptops, größtenteils. Aber die Apples und Intels Veröffentlichungsschemata passten nie zusammen, sodass Apple neuere Intel-Chips in einigen Macs hatte und ältere in anderen, ganz zu schweigen von den Unterschieden bei den Prozessorkernen. Wenn Sie sich nicht wirklich mit Chip-Veröffentlichungen beschäftigen, bereitet Ihnen das Kopfzerbrechen. Apple hat versucht, es dem Kunden leichter zu machen, indem es die Intel-Prozessoren als 8., 9., 10. usw. bezeichnete, aber das ist immer noch nicht verbraucherfreundlich. Warum sollte ein typischer Verbraucher verstehen, was die Generationen bedeuten?

M1 und seine Einheitlichkeit

Der M1 ist schnell, aber das Schöne daran ist, dass es keine Rolle spielt, ob es sich um einen Laptop oder einen Desktop-Mac handelt, denn die CPU-Leistung ist bei jedem SoC-Modell im Wesentlichen die gleiche. Hier sehen Sie, wie die M1-Macs im Vergleich abschneiden.

Und hier sind die M1 Max Macs. Ich habe den M1 Pro und Ultra als Referenz mit aufgenommen. Apple bietet derzeit keinen M1 Pro Desktop an, aber das scheint der ideale Chip für den aktuellen Intel-basierten Mac Mini zu sein. Was den M1 Ultra betrifft, so ist dieser Chip wahrscheinlich nur für den Desktop gedacht - sein Stromverbrauch und Kühlungsbedarf sind nach Apples Maßstäben zu hoch für einen Laptop. Es ist unwahrscheinlich, dass Apple das tut, was viele PC-Firmen tun, und einen Hochleistungs-Laptop herstellt, den man nie wirklich aus der Steckdose ziehen und unterwegs verwenden kann.

Sehen Sie das Muster? Bei der Single-Core-Leistung haben alle Macs, vom Einstiegsmodell M1 bis zum Spitzenmodell M1 Ultra, die gleiche Leistung. Das ist eigentlich nicht verwunderlich, denn die CPU-Kerne, die die einzelnen SoCs verwenden, unterscheiden sich nicht grundlegend.

Bei der Multicore-Leistung ist jede SoC-Variante gleich leistungsfähig, egal ob es sich um ein Notebook oder einen Desktop handelt. Der Mac Mini und der 24-Zoll iMac sind genauso schnell wie das 13-Zoll Macbook Pro und das Macbook Air, die alle mit dem M1 ausgestattet sind. Das M1 Max Macbook Pro ist genauso schnell wie der M1 Max Mac Studio.

GPU-Überlegungen

Der Punkt, an dem die M1-SoCs für die meisten Benutzer etwas kompliziert werden, ist die GPU. Für jede M1-Variante gibt es unterschiedliche GPU-Konfigurationen. Hier ist eine Aufschlüsselung.

SoC GPU-Varianten M1 7-core, 8-core M1 Pro 14-core, 16-core M1 Max 24-core, 32-core M1 Ultra 48-core, 64-core

Sie müssen sich überlegen, welche Art von Arbeit Sie verrichten und ob ein größerer Grafikprozessor Ihnen helfen würde. Das ist gar nicht so kompliziert herauszufinden - Sie wissen wahrscheinlich schon, ob Sie auf die GPU-Geschwindigkeit angewiesen sind. Wenn Sie feststellen, dass Sie einen stärkeren Grafikprozessor benötigen, gibt es Folgendes zu beachten: Die Grafikprozessorleistung ist bei jeder M1-Variante (bei gleicher Anzahl von CPU-Kernen) für Laptop und Desktop gleich. Werfen Sie einen Blick darauf.

Das ist ein großer Unterschied zur GPU-Situation bei Intel Macs. Ich werde keine Daten für diese Intel-Macs auflisten, weil das nicht nötig und viel zu kompliziert ist. (Außerdem erhole ich mich immer noch von meiner früheren Gehirnexplosion.) Man muss sich nur die für jeden Intel Mac verfügbaren Grafikprozessoren ansehen, und wenn man die einzelnen Grafikprozessoren betrachtet, wird man feststellen, dass die Desktop-Macs über leistungsfähigere diskrete Grafikkarten verfügten als die Laptops. Es war klar, dass die Leistung der integrierten Notebook-GPUs nicht so schnell war wie die der Desktop-GPUs. Das ist bei dem M1 nicht der Fall.

Zeit der Entscheidung

Letztendlich ist das alles nur eine Denkübung, um zu untersuchen, wie sich der M1 auf die Mac-Produktpalette ausgewirkt hat. Apple hat die Produktlinie so vereinfacht, dass weniger Denkarbeit erforderlich ist - man muss nicht mehr abwägen, ob der Leistungsverlust die Mobilität wert ist. Kunden, die nur einen Computer benötigen, haben jetzt mehr Auswahlmöglichkeiten. In manchen Produktionsworkflows dient ein Macbook als Ergänzung zu einem leistungsstärkeren Desktop-Mac - mit dem M1 kann das Macbook nun beide Rollen spielen.

Das bringt uns zu folgendem Gedanken: Wenn Portabilität wirklich die Priorität ist und die Leistung keine Rolle spielt, ist vielleicht ein M1 iPad Air oder iPad Pro mit Magic Keyboard die bessere Wahl als ein Macbook. Als Begleiter für den Mac-Desktop hat sich die Rolle des iPads dank Universal Control und - Sie ahnen es - einem M1-Prozessor deutlich verbessert. Aber das muss auf einen anderen Artikel warten.

Aber man braucht nicht viele Diagramme, um zu sehen, wie Apple mit dem ersten seiner Mac-Prozessoren die Wettbewerbsbedingungen wirklich angeglichen hat. Jetzt können Käufer einfach den Mac mit den gewünschten Funktionen kaufen und müssen sich keine Sorgen mehr machen, dass sie auch nur einen Hauch von Leistung opfern müssen.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei unserer amerikanischen Schwesterpublikation Macworld.com.