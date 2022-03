Wie der iMac vom Mac Studio profitiert

Jason Snell, Kris Wallburg

Der iMac macht wieder Spaß und Power-User bekommen einen Profi-Mac, den sie sich leisten können.

Vergrößern Der Mac Studio nimmt auch dem iMac viel Druck von den Schultern. © Apple

Die Vorstellung des Mac Studio in dieser Woche hat mich zum Grübeln gebracht, wie seltsam die letzten Jahre des Intel-basierten 27-Zoll-iMac waren.

Als der 27-Zoll-iMac im Jahr 2020 aufgefrischt wurde , wussten wir alle, dass dies das Ende der Reihe war. Die Silicon-iMacs von Apple waren im Kommen, aber kurz bevor Apple den alten iMac einstellte, wurde er noch einmal überarbeitet.

Schauen Sie sich die Funktionen dieses iMacs an: Ein optionales Nano-Textur-Display und ein 3,6 GHz Intel Core i9 Prozessor mit 10 Kernen. Die von Macworld getestete iMac-Konfiguration kostete 4.499 US-Dollar und richtete sich damit eindeutig an professionelle Benutzer. Bedenken Sie, dass der ursprüngliche iMac, als er 1997 auf den Markt kam, unterdurchschnittlich ausgestattet war und für den Normalverbraucher 1.299 US-Dollar kostete – in Deutschland 2.999 Euro. Die Entwicklung des iMac nahm eine seltsame Wendung. Was war passiert?

Kein Ausweg

Nach der Umstellung auf Intel im Jahr 2006 schien sich der neue Mac Pro (ehemals Power Mac) immer weiter von den meisten Benutzern zu entfernen. Seinen Höhepunkt erreichte er schließlich, als er sich von einer löchrigen Metallplatte in einen Zylinder verwandelte und zu einem teuren Kunstobjekt mit Mülleimeroptik und gravierenden Kühlungsproblemen wurde. Sein ultimativer Ersatz - der aktuelle Mac Pro - beginnt bei 6.499 Euro und wird von da an noch viel, viel teurer.

Diese Computer sind für die extremsten Kunden von Apple konzipiert. Aber es gibt noch eine andere Gruppe, die nicht so viel Geld ausgeben möchte (oder es sich nicht leisten kann) und keine extreme Leistung benötigt. Sie haben Anforderungen, die größer sind als nur E-Mails abrufen und im Internet surfen, aber keine extreme Leistung erfordern.

Als der Mac Pro in weite Ferne rückte, flüchtete diese Gruppe zum iMac. (Vor allem, als Apple den Verkauf seiner eigenen externen Bildschirme einstellte, was die Verwendung eines Mac Mini noch unattraktiver machte.) Im Laufe der Jahre wandelte sich der iMac langsam von einem freundlichen Computer für die breite Masse zu einem Gerät, das ein Doppelleben führte. Er musste immer noch für die breite Masse erschwinglich sein, aber er musste auch denjenigen, die mehr Leistung brauchten, diese bieten.

Vergrößern Der Mac Pro ist zu teuer für Benutzer, die mehr Leistung als in einem Consumer-Mac benötigen. © Apple

Seltsame iMacs

In der Intel-Ära wurde der iMac merkwürdig. Apple versuchte weiterhin, das untere Ende der Produktlinie zu halten, indem es erschwingliche Systeme mit Funktionen wie Nicht-Retina-Bildschirmen und herkömmlichen Festplatten anbot, nachdem diese bereits jahrelang aus der restlichen Produktlinie verschwunden waren. Und am oberen Ende war der iMac mit höherwertigen Intel-Prozessoren ausgestattet, die das Kühlsystem des iMac stark beanspruchten, sodass die Lüfter bei harter Arbeit laut aufheulten.

Der krönende Abschluss der Entstellung des iMac war die Veröffentlichung des iMac Pro 2017. Ich liebe den iMac Pro - ich habe diesen Artikel über meinen iMac Pro geschrieben -, aber er wurde zu einem Zeitpunkt entwickelt, als Apple dachte, dass sie den Mac Pro einstellen würden. Apple hatte sich voll und ganz der Idee verschrieben, dass die iMac-Produktlinie nun alles umfassen würde, was High-End-Mac-Benutzer benötigen.

Doch als der iMac Pro auf den Markt kam, änderte Apple die Richtung und bot ein Mea Culpa an und versprach einen neuen Mac Pro. Der iMac Pro aus dem Jahr 2017 war schließlich ein Einzelfall, und Apple brachte weiterhin "normale" iMacs mit heißen Prozessoren und Displays mit Nanotextur heraus.

Vergrößern Der 2017 veröffentlichte iMac Pro versuchte, die Leistungslücke in der Mittelklasse zu schließen. © Apple

Der Spaß ist zurück

Die Silicon-Ära von Apple war ein Neustart für den iMac. Der 24-Zoll M1 iMac macht einfach Spaß. Zum ersten Mal seit dem ursprünglichen G3 iMac hat Apple wieder eine Regenbogenfarbpalette eingeführt. Der M1-Prozessor selbst ist zwar ein bemerkenswertes Stück Technik, aber nicht gerade ein Chip für den professionellen Einsatz, wie die Einführung der M1 Pro-, M1 Max- und M1 Ultra-Chips deutlich gemacht hat.

Und jetzt das. Der 27-Zoll-iMac - der mit den lauten Lüftern, welche die High-End-Intel-Chips kühlen - ist nicht mehr erhältlich. Apple hat weder einen neuen iMac herausgebracht noch das 24-Zoll-Modell mit einem M1 Pro aktualisiert. Stattdessen kündigte Apple den Mac Studio und ein dazu passendes neues Studio Display an.

Wir werden sehen, wie sich der Mac Studio schlägt, wenn er am 18. März auf den Markt kommt, aber es scheint klar, dass Apple beschlossen hat, den Platz des iMac in der Produktlinie neu zu definieren. Anstatt ihn mit Leistung vollzupacken, überlässt das Unternehmen diese dem Mac Studio. Als jemand, dessen letzte beiden primären Macs iMacs waren (ein originaler 5K iMac und dieser seltsame, großartige iMac Pro), muss ich zugeben: In dem Moment, in dem ich den Mac Studio sah, wurde mir klar, dass er für mich gemacht ist.

Der iMac war immer als Consumer-Computer gedacht. Jetzt ist er es wieder. Ich hoffe zwar, dass es im Laufe der Zeit einen größeren und leistungsfähigeren iMac für diejenigen geben wird, die einen haben wollen, aber ich bin froh, dass der iMac nicht mehr der Kompromiss ist, den Benutzer eingehen, weil sie keinen Mac Pro wollen.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei unserer amerikanischen Schwesterpublikation Macworld.com.