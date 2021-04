Wieder ein schiefer Vergleich: Surface Pro 7 vs. iPad Pro

Thomas Hartmann

Das Microsoft Surface Pro 7 ist gleichzeitig ein vollständiger Windows-Computer zu einem deutlich günstigeren Preis als das iPad Pro – so die Botschaft eines kurzen Werbespots des Herstellers.

Vergrößern Surface Pro 7 © Microsoft / Youtube

”Microsoft Surface Pro 7: Still the Better Choice”, also das Microsoft-Surface Pro 7 mit 12,3 Zoll gilt dem Hersteller immer noch als die bessere Wahl – nämlich gegenüber dem iPad Pro von Apple. Das liegt, wie das 30-sekündige Video auf Youtube zeigen will, zum einen an dem Kickstand (Klappständer), mit dem sich das Surface Pro 7 leicht aufstellen lässt, aber auch an der Möglichkeit, das Gerät mit einem ”Klick” an ein vollwertiges Keyboard anzuschließen. Zudem ist es deutlich leichter als das iPad Pro, verfügt außerdem über alle nötigen Anschlüsse, wogegen man für das iPad Pro mit nur einem USB-C-Anschluss entsprechende Adapter benötigt. Das Surface Pro 7 sei insgesamt ein Tablet und ein Computer, und das zu einem deutlich günstigeren Preis.

Nachteile des Microsoft-Geräts werden in dem flott gemachten Video mit einem jugendlichen User nicht aufgezählt, verständlicherweise. Ein Artikel bei Vodafone bringt es aber ganz gut auf den Punkt: ”Wer nach einem Laptop im Tablet-Format sucht, fährt mit dem Surface Pro 7 besser. Das liegt vor allem an der deutlich größeren Software-Auswahl, aber auch an der Anschlussvielfalt. Wer eigentlich in erster Linie ein Tablet sucht, das er auch als PC verwenden kann, bekommt mit dem iPad Pro (2020) das bessere Gesamtpaket. Die Hardware ist in vielen Bereichen überlegen und auch das Design deutlich attraktiver.”

Damit kann man sich also entscheiden, was besser zu einem persönlich an dem eigenen Arbeitsprofil passt. Was aber gewiss für viele auch davon abhängt, welches Betriebssystem man bevorzugt.

Interessant ist, dass auch Intel es kürzlich für nötig hielt, gegen Apple zu schießen – speziell gegen den neuen M1-Prozessor, wir berichteten: ” Go PC: Intel schießt mit Werbung gegen M1-Macs ”.