Win-Zip Mac 9 Pro: Optimiert und mit neuen Funktionen

Thomas Hartmann

Win-Zip Mac 9 Pro bietet macOS-Usern dem Entwickler zufolge ein Werkzeug für höhere Produktivität beim sicheren Austausch von Dateien.

Win-Zip Mac 9 Pro ist die neueste Version des Verschlüsselungs-, Komprimierungs- und Dateiverwaltungsprogramms von Win-Zip für macOS. Die erweiterten Komprimierungs- und Sicherheits-Workflows und verbesserten PDF-Funktionen der neuen Version sollen zu einer höheren Produktivität führen und es Benutzer:innen ermöglichen, Dateien auf dem Mac sicher zu verwalten, zu speichern und auszutauschen.

Zu den Verbesserungen gehört laut Anbieter eine optimierte standardmäßige 256-Bit AES-Verschlüsselung, PDFs werden nun beim Hinzufügen zu einer Zip- oder Zipx-Datei optional mit Wasserzeichen geschützt. Außerdem lassen sich PDF-Dateien in Win-Zip Mac 9 Pro vor der Extrahierung einfach überprüfen – in einer komprimierten Datei mit mehreren PDFs ermöglicht dies eine gezielte Auswahl, welche der PDF-Dateien extrahiert werden sollen. Die Option einer Miniaturansicht und die Anzeige des Inhaltstyps der Dateien schon vor der Extrahierung sparen Zeit und vereinfachen die Organisation der Dateien, heißt es in der Pressenachricht weiter. Dazu kommen neue Verbesserungen und Optimierungen, welche Unterschiede es bei der Standard-und Pro-Version für den Mac gibt, //www.winzip.com/mac/en/winzip.html#compare:lässt sich hier (englischsprachig) direkt vergleichen . Insgesamt habe man die Bedienung auf dem Mac ebenfalls verbessert, so etwa die durch die Möglichkeit, Dateien direkt aus der Mac-Zwischenablage in eine Zip- oder Zipx-Datei einzufügen, was Zeit spart. Ähnlich wie im Mac-Finder lässt sich demnach in Win-Zip Mac 9 Pro die Größe des Win-Zip-Dateimanagers ändern, um mehr vom Inhalt einer Zip- oder Zipx-Datei zu sehen.

Win-Zip Mac 9 Pro unterstützt Big Sur und läuft auch auf den neuesten Mac-Modellen mit M1-Chips. Win-Zip Mac 9 Pro und Win-Zip Mac 9 Standard sind auf Englisch verfügbar. In Deutschland lautet die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) 59,44 Euro für Win-Zip Mac 9 Pro und 35,64 Euro für WinZip Mac 9 Standard, jeweils inklusive Mehrwertsteuer. Eine Testversion ist ebenfalls über die Produktseite des Entwicklers verfügbar.