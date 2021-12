Wir suchen den witzigsten Wunschzettel für 100-€-Gutschein

Halyna Kubiv

Es ist bald Weihnachten und nicht nur kleine Kinder können sich was wünschen. Nein, große Kinder dürfen das auch!

Weihnachten ist bald, und wir alle dürfen uns was wünschen. Im Erwachsenenalter findet dies im Verborgenen, nicht mehr auf Papier und mit dem Kuli wie in der Kindheit statt. Viel zu schade! Wir bieten für alle unsere Leser ihre Wünsche an Weihnachtsmann, Gott, Buddha, Apple, den verstorbenen Steve Jobs an dieser Stelle loszuwerden. Die einzige Bedingung: Der Wunschzettel soll witzig sein und entfernt etwas mit Apple zu tun haben.

Bis einschließlich 24. Dezember 2021 nehmen wir Ihre Wunschzettel per Mail an, der witzigste Brief erhält von uns eine Belohnung von 100 Euro in Form eines iTunes-Gutscheins. Schreiben Sie uns Ihre Wunschzettel auf die Adresse redaktion@macwelt.de mit dem Betreff "Wunschzettel". Wir verlosen den Gutschein ab dem 10. Januar 2022. Möge der Witzigste gewinnen! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wunschzettel senden an: redaktion@macwelt.de

Wir haben derweil ein erstes Beispiel erhalten, Sie müssen sich nicht zwingend daran halten, dieses dient der Veranschaulichung:

Apple unser, der du bist in Cupertino,

geheiligt werde dein iPhone,

deine AR-Brille komme,

dein iOS geschehe

wie in China so in Deutschland.



Unser täglich Update gib uns heute.

Und vergib uns Display-Kratzer,

wie wir auch vergeben deine Fehler und Bugs.

Führe uns nicht in Versuchung mit dem neuen iPhone,

sondern erlöse uns von Android.



Denn dein ist der M1 und die Kamera

und der Akku, aber nicht für die Ewigkeit.

Amen.