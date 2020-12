Wir verlosen ein iPhone 12: Zwölf Tage – ein Geschenk

Peter Müller

Vom 26. Dezember bis 6. Januar können Sie bei uns ein iPhone 12 gewinnen. Wir wünschen frohe und gesunde Weihnachtsferien.

Vergrößern Zwölf Tage – ein Geschenk © Flaffy - shutterstock.com / Apple

Macwelt wünscht Ihnen und Ihren Lieben ein den Umständen entsprechend gesundes und frohes Weihnachtsfest und ein neues Jahr, in dem unsere und Ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Da steht natürlich Erhalt oder Wiedererlangung der Gesundheit ganz oben, dann weitere immaterielle Dinge. Was wir uns von Apple an Produkten und Services erwarten, erzählen wir Ihnen in unseren Trends 2021 auf dieser Seite . Dort finden Sie bis zum 6. Januar 2021 eine neue Prognose zu Mac, iPhone, iPad und mehr.

Der tägliche Besuch lohnt sich, denn so erhöhen Sie Ihre Chancen, ein iPhone 12 zu gewinnen . Wir verlosen nämlich mit freundlicher Unterstützung des Mobilfunkanbieters Mobilcom-Debitel ein brandneues iPhone 12 mit 64 GB Speicher in der Farbe Schwarz im Wert von über 876 Euro . Und falls Sie zu Ihrem neuen Apple-Handy noch einen passenden Tarif suchen: Mobilcom-Debitel bietet viele Top-Handytarife mit LTE- und Allnet-Flats in den Netzen von Telekom, Vodafone und O2/Telefónica zu günstigen Preisen an. Zum Beispiel gibt es dort aktuell 20 GB LTE im O2-Netz für nur 16,99 Euro – monatlich kündbar . Oder 18 GB LTE im Telekom-Netz für gerade mal 19,99 Euro pro Monat . Für den Fall, dass Sie nicht wissen, was Sie brauchen, bietet Mobilcom-Debitel den Tarifberater .

Am iPhone-12-Gewinnspiel teilnehmen – so geht's

Um das iPhone 12 zu gewinnen, müssen Sie sich lediglich in unser Gewinnspielformular eintragen – dafür haben Sie ab dem 26. Dezember 2020 bis zu zum 6. Januar 2021 Zeit. Wenn Sie von dort aus die Übersichtsseite mit unseren Trendstories besuchen, erhöht das ebenso Ihre Chancen wie ein Besuch auf unseren Facebook- oder Instagram-Seiten, Voraussetzung zum Gewinnen ist das jedoch nicht. Ebenso können Sie unseren Newsletter bestellen, damit Sie auch im neuen Jahr stets informiert sind.

Falls Sie Probleme mit der Darstellung vom Gewinnformular haben, können Sie die Seite hier besuchen.



Wir verlosen das iPhone 12 nach dem 11. Januar, unserer Rückkehr aus dem Weihnachtsurlaub. Den Gewinner oder die Gewinnerin benachrichtigen wir schriftlich. Nicht teilnehmen können Mitarbeiter der IDG Communications AG und des Sponsors so wie deren Angehörige.

Frohe Weihnachten!