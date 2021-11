Withings Scanwatch: Apple-Watch-Alternative mit EKG zum Schnäppchen-Preis

Halyna Kubiv

Auf Amazon gibt es Withing Scanwatch in Schwarz und Weiß-Roségold zu Schnäppchen-Preisen: 199,90 und 219,90 Euro.

Im Rahmen der Black-Friday-Aktion bieten diverse Händler Withings Scanwatches zu teils erheblich ermäßigten Preisen an. So ist eine Variante der Gesundheitsuhr Withings Scanwatch in Roségold-Weiß zum schwarzen Freitag in der Gehäusegröße von 38 mm derzeit für 219,90 Euro zu haben. Diesen Niedrigpreis rufen Amazon und Gravis auf, die Lieferung erfolgt innerhalb von zwei bis drei Werktagen, die Uhr soll beim Kunden also spätestens am 26. November ankommen. Zum Vergleich: Die unverbindliche Preisempfehlung für diese Variante der Withings Scanwatch beträgt 299,90 Euro. Bei dem aktuellen Angebot sparen Sie 80 Euro, also etwas weniger als ein Drittel des Preises.

Wem die Farbvariante der Gesundheitsuhr nicht passt, kann auf Amazon noch zwischen Weiß, Schwarz und Roségold-Blau auswählen. Die schwarze und weiße Variante der Withings Scanwatch kosten noch etwas weniger – 199,90 Euro statt 279,95 Euro UVP, die Ersparnis beträgt ebenfalls knapp ein Drittel des Preises.

Unser Fazit zur Withings Scanwatch

Withings Scanwatch eignet sich für Menschen, die wichtige Körperwerte rund um die Uhr überwachen und zugleich eine vergleichsweise elegante Smartwatch mit möglichst langer Akku-Laufzeit tragen wollen. Die Uhr besitzt analoge Zeiger und Ziffernblatt und in der oberen Hälfte des Ziffernblatts ein rundes Display, das diverse Vitalwerte und Warnungen anzeigt. Dazu gehören die Erkennung von Vorhofflimmern und nächtlichen Atmungsstörungen sowie die Anzeige der Sauerstoffsättigung des Blutes. Neben der Erkennung von Vorhofflimmern, Schlafapnoe und der Überwachung der Sauerstoffsättigung des Blutes bietet die Uhr auch das gewohnte Aktivitätstracking (Gehen, Laufen, Schwimmen, Entfernung und Kalorienverbrauch, Tempo und Höhenmeter) und Schlafüberwachung. Den kompletten Test finden Sie hier .