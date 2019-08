Woher der Sound der iPhone-Kamera stammt

Halyna Kubiv

Das iPhone hat den markanten Sound vom Mac geerbt, dieser wiederum von einer erfolgreichen SRL aus den Achtzigern.

Vergr├Â├čern Kamera-Icon unter iOS © Apple

Wer sein iPhone nicht auf lautlos gestellt hat, wird das Ger├Ąusch sofort erkennen: Druckt man auf den digitalen Ausl├Âser der Kamera, ert├Ânt ein satter Sound der schlie├čenden Blende. Die ├ähnlichkeit ist keine imagin├Ąre, sondern ist durchaus aus erster Hand best├Ątigt. Jim Reekes hat in einem kurzen Interview gegen├╝ber CNBC erz├Ąhlt, woher genau er den Sound hat.

In den Achtzigern und Neunzigern war der Mann bei Apple als Sound Designer besch├Ąftigt. Seine Hauptaufgabe bestand darin, Warnsignale, Tonzeichen f├╝r diverse Situationen am Mac zu gestalten, sodass sie dem Nutzer gefallen und diesen nicht all zu sehr nerven. Eine spannende Geschichte dazu haben wir im Artikel " Welcher Beatles-Song den Startsound von Macintosh inspirierte " beschrieben. Das Tastaturk├╝rzel f├╝r Screenshots am Mac sollte ebenfalls seinen eigenen Sound erhalten, so hat Reekes kurzerhand entschieden, seine eigene Kamera zu "missbrauchen". Reekes hatte damals eine Canon AE-1 benutzt, f├╝r seine Aufnahme hatte er eine gro├če Blende eingestellt, aufgenommen wurde am Mac mit einem angeschlossenen Shure-Mikro.

Der Screenshot-Sound ist dann von iPhone-Ingenieuren ohne ├änderungen als Kamera-Ger├Ąusch kopiert worden. W├Ąhrend Reekes f├╝r den Mac die Kamera-Blende als eine Art Erweiterung der Benutzeroberfl├Ąche konzipiert hat, war das iPhone-Ger├Ąusch f├╝r die Verk├Ąufe in Japan notwendig. Die Handy-Hersteller verpflichten sich im Land, die Kamera-Funktion mit einer wie auch immer gestalteten Soundkulisse auszustatten, diese l├Ąsst sich bei den lokalen Modellen nicht ausschalten. Der Grund stammt noch aus der Pr├Ą-iPhone-├ära , als erste Handys mit den eingebauten Kameras auf den Markt kamen. In Japan machte sich ein recht bedenklicher Trend breit: Mit den kleinen Ger├Ąten konnte man unbemerkt Frauen unter den Rock schauen und Fotos machen. Um dem entgegenzuwirken, haben die Handy-Hersteller den digitalen Ausl├Âser laut gemacht. Ob dies das Problem gel├Âst hat, ist nicht bekannt; Mat Smitt von "Engadget" berichtete noch 2016, dass in Tokio die Anzahl von solchen Meldungen eher angestiegen ist.