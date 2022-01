Wordle auf Deutsch bei Macwelt spielen

Halyna Kubiv

Das Wordspiel "Wordle" geistert seit einigen Wochen durch das englischsprachige Internet, nun ist der Hype in Deutschland angekommen.

Vergrößern Wordle auf Deutsch

Im englischsprachigen Twitter geistern seit Wochen kryptische Meldungen herum, die nur aus Emojis bestehen: bunte Klötze in Schwarz, Gelb und Grün sind in Reihen aus fünf solchen Klötzen angeordnet. Diese stammen von einer Webseite "Power Language" , die jeden Tag ein Worträtsel bietet: Man muss ein Wort aus fünf Buchstaben erraten, das Programm gibt Hinweise, welche Buchstaben im gesuchten Wort auftreten: Graue Buchstaben gibt es nicht, gelbe Buchstaben sind an der falschen Stelle im Wort platziert und grüne Buchstaben kommen im Wort an genau dieser Stelle vor.

Nun kann man Wordle auf Deutsch spielen. Am einfachsten geht es im Web, dort gibt es mehrere Anbieter, die das Prinzip von Wordle ins Deutsche übertragen haben. Eine der Seiten heißt Wordle.at , entwickelt hat sie ein Diplomingenieur aus Wien, Philipp Hübner. Der Entwickler weist darauf hin, dass auch deklinierte und konjugierte Formen von Wörtern erlaubt werden, zum Beispiel GEHEN und GINGE.

Wordle auf Deutsch spielen

Eine zweite Seite für Wordle auf Deutsch befindet sich unter Wordle.uber.space und funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Das Design und die Elemente sind die gleichen wie beim Original-Wordle auf Englisch und bei der österreichischen Variante. Das Wörterbuch besteht hier aus knapp 3.800 Wörtern aus fünf Buchstaben.



Im App Store von Apple gibt es mittlerweile unzählige Wordle-Apps, doch nur eine davon bietet das Worträtsel auf Deutsch. Allerdings ist "Wördl" von Marvin März recht schlecht bewertet. Die Nutzer beschweren sich, dass mitunter recht seltene oder gar falsche Wörter die Lösung sind.

Wördl auf Deutsch im App Store