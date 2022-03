”Woz”: Jobs schwacher Entwickler, starker Kommunikator

Thomas Hartmann

Apple-Mitbegründer Steve Wozniak gibt gern pointierte Bewertungen über Apple und den verstorbenen Apple-Chef Steve Jobs zum Besten.

Vergrößern Steve Wozniak meldet sich zu Wort © Anton Gvozdikov / shutterstock.com

Immerhin war Steve ”Woz” Wozniak das ”Ingenieurshirn” und praktischer Entwickler hinter dem Apple I und Apple II. Steve Jobs wurde dagegen vor allem als Verkaufsgenie, geschickter Verhandler und großer Kommunikator bekannt. Aber auch als einer, der seine Mitarbeitenden gern unter extremen Stress setzte, damit alles genau so war und lief, wie er es wollte. Manche sagen, es sei furchtbar gewesen, unter ihm zu arbeiten, man habe aber auch dadurch das Beste aus sich selbst und für die zu entwickelnden Geräte heraus geholt, manchmal weit mehr, als man anfangs für realistisch gehalten hätte – der berüchtigte ”Reality Distortion Effect”.

Kompensation für Mangel an Ingenieurs-Know-how

Wie es dazu kam, dass Steve Jobs ein so begnadeter Kommunikationsmensch wurde, auf den sogar Bill Gates in dieser Hinsicht neidisch war, beschreibt sein früherer Mitstreiter Steve Wozniak wenig romantisch, wie ein Artikel, bei CNBC zusammenfasst . Denn Steve Jobs habe diese Fähigkeiten entwickeln müssen als Kompensation dafür, dass er kein besonders begabter Computertechniker gewesen sei. "Er lernte eine Menge Marketingprinzipien, weil er in technischer Hinsicht nicht wirklich fähig war. Sie wissen schon, Computerhardware [und] Software", so Wozniak über Jobs. "Er musste andere Bereiche finden, um sich bedeutungsvoll zu machen.”

Von lebenslustig bis bierernst

Jobs Persönlichkeit habe sich von einem lebenslustigen Freund verändert zu jemandem, der es todernst meinte, ein weltveränderndes Unternehmen aufzubauen. Was Steve Jobs aber auch nachhaltig gelungen ist.

Wozniak wirkt mit in der Online-Reality-Show " Unicorn Hunters ", vergleichbar in etwa mit dem deutschen ” Die Höhle der Löwen ” auf Vox, wobei Start-ups ihre Produkte ”pitchen” (präsentieren), und die Mitglieder der Jury können darin investieren oder nicht.

Wozniak meinte dazu aus seinen Erfahrungen heraus, er sei manchmal "erstaunt", wie ineffektiv manche Unternehmer:innen kommunizieren. "Wir haben viele Pitches gesehen, die etwas holprig und stotternd waren, und sie haben sich irgendwie selbst verloren, und das ist nicht hilfreich, wenn man vor Investoren auftritt", sagt er. Jobs habe sehr schnell gelernt, dass es von Anfang an auf ein selbstsicheres Auftreten ankommt, um das eigene Produkt überzeugend zu präsentieren. Und das hat er dann mit der Zeit perfektioniert.