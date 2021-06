Youdesign Photo Book 6: Schneller, schöner, vielfältiger

Thomas Hartmann

Mehr Performance und schönere Vorlagen und Effekte verspricht Entwickler Aquasoft für sein digitales Fotogestaltungsbuch Photo Book 6 auf Mac und PC.

Vergrößern Youdesign © Aquasoft

Einsteigern und erfahrenen Nutzern soll das Programm vielfältige Möglichkeiten bieten, um der eigenen Foto-Kreativität freien Lauf lassen können. Außerdem macht Youdesign Photo Book generell unabhängig bei der Frage, wo das selbst gestaltete Fotobuch am Ende gedruckt werden soll. Ganz aktuell haben die Potsdamer Software-Experten von Aquasoft dem Programm einen Leistungsschub verpasst: Youdesign Photo Book 6 läuft nach dem jüngsten Update jetzt schneller und bringt dazu eine Reihe neuer Gestaltungsvorlagen mit, versprechen die Anbieter.

Bessere Performance auf dem Mac

Mit dem neuen Update auf Version 6 sei die Software deutlich schneller geworden: Das Programm starte schneller, Vorlagen werden schneller geladen und das Arbeiten geht jetzt generell zügiger von der Hand, so Steffen Binas, Geschäftsführer von Aquasoft. ”Außerdem läuft die Software jetzt noch flüssiger auf der Mac-Plattform und wir haben ihr zusätzlich neue Effekte und Farbhintergründe spendiert. Das gilt übrigens nicht nur für Photo Book, sondern auch für Youdesign Calender 6, mit dem man individuelle Kalender erstellen kann“, führt der Manager aus. Als mögliche Zielgruppen für die Geschenke sieht der Entwickler dabei nicht nur private Empfänger:innen, sondern auch Geschäftspartner:innen, die sich ebenso über ein Foto- oder Imagebuch als individuelle Geschenkidee freuen würden. Um ein Projekt umzusetzen, wählt man in Photo Book 6 den gewünschten Buchtyp und das Format, kann anschließend Fotos einfügen und kreativ ”drauflosgestalten”.

Umfassendere Gestaltungsmöglichkeiten

Bilder können aus allen möglichen Quellen per Drag-and-drop eingefügt werden. Bereits verwendete Bilder werden zur Übersicht markiert. Zum Gestalten der einzelnen Seiten steht laut Entwickler eine große Auswahl von Hintergründen, Deko-Elementen oder vorgefertigten Layouts zur Verfügung.

Eine weitere große Auswahl an Hintergründen soll dafür sorgen, dass die Bilder gut zur Geltung kommen – ob einfarbig, im Streifendesign oder mit Farbverläufen. Rahmen oder Bildeffekte wie etwa der Look von Polaroid-Fotos bieten zusätzliche Effekte. Neu ist, dass Bildeffekte nun ”aneinandergekettet“ werden können: Musste man sich bisher etwa für einen weißen Rahmen oder Schatten entscheiden, lassen sich nun beide Effekte kombinieren. Mit Textstilen in passender Schriftart können die Geschichten zu den Bildern auch schriftlich festgehalten werden.

Fotobücher bestellen, wo man will

Youdesign Photo Book 6 bietet die Möglichkeit, Fotobücher für eine Layflat-Bindung zu exportieren. Bei klassischen Fotobüchern sind Doppelseiten getrennt, darum sind Motive, die in dem Falz liegen, oft nicht gut zu sehen. Bei Layflat-Fotobüchern liegen die Doppelseiten flach auf, und die Seiten sind in der Mitte nicht getrennt. So kommen große Fotos, die sich über zwei Seiten erstrecken, besser zur Geltung.

Bei Youdesign Photo Book (und ebenso bei Youdesign Calendar ) ist das Endergebnis eine druckbare PDF-Datei, die an eine beliebige freie (Online-)Druckerei gegeben werden kann. So hat man mehr Optionen und unter Umständen bessere Konditionen, als wenn man mit einem Fotogestaltungsbuch auch gleich an die Druckerei des Anbieters gebunden ist.

Das Fotobuch-Tool Youdesign PhotoBook 6 von Aquasoft kostet 47 Euro. Die Pro-Version mit erweitertem Funktionsumfang ( Versionsvergleich hier ) ist für 97 Euro erhältlich. Das Programm ist für Windows (Versionen 7, 8.1 und 10) und macOS (ab Version 10.11) verfügbar und lässt sich 30 Tage kostenlos testen. Weitere Informationen und Download-Möglichkeiten gibt es hier https://www.aquasoft.de/youdesign/photo-book .