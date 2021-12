Zeit fürs Gehen mit Prince William ab 6. Dezember

Peter Müller

Zum Abschluss der zweiten Saison der Spaziergänge mit Promis hat Apples Dienst Fitness+ noch ein besonderes Highlight zu bieten.

Vergrößern Royaler Spaziergang ab 6. Dezember © Apple

"Time To Walk" oder im Apple-Deutsch "Zeit fürs Gehen" sind Trainings von Apples Service Fitness+, die zum Spazierengehen mit Prominenten anregen. Beinahe wie in einem Podcast erzählen allerlei Persönlichkeiten aus Sport, Unterhaltung und Wissenschaft aus ihrem Leben. Dabei geht es nicht selten um das Thema an sich: den Spaziergang. So kann man etwa Steven Fry durch den Regent's Park in London begleiten oder mit Zachary Quinto und seinem Hund eine Runde am Ufer des Hudson River in New York drehen. Am Ende der Episoden, die zwischen 25 bis 45 Minuten dauern, lassen die Promis noch ein paar Songs spielen, die mit dem Thema zu tun haben – bei Dolly Parton waren es natürlich eigene, die die erzählte Familiengeschichte begleiteten.

Eine gesunde Runde durch den Schlosspark

Zum Finale der zweiten Staffel der Spaziergänge mit Prominenten hat Apple nun ganz oben ins Regal gegriffen und Seine Königliche Hoheit Prinz William, den übernächsten König der Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Irland zum Gassi-, äh, Spazierengehen gewinnen können. Die Folge ist ab dem 6. Dezember in der Fitness-App auf iPhone und Apple Watch erhältlich. Laut Apples Pressemitteilung wird der Duke of Cambride darüber sprechen, "wie wichtig es ist, geistig fit zu bleiben. Er spricht auch über einen heiteren Moment, in dem er aus seiner Komfortzone herausgelockt wurde, über den Wert des Zuhörens als Möglichkeit, andere zu stärken, und über eine Erfahrung, die ihn dazu brachte, der geistigen Gesundheit Priorität einzuräumen."

Apple spendet im Gegenzug ungenannte Beträge an drei von Prince William ausgesuchte Wohltätigkeitsorganisationen, die sich um mentale Gesundheit kümmern: Crisis Text Line in den USA, Shout 85258 im UK und Lifeline in Australien.

"Time To Walk" gibt es seit letztem Jahr bei Fitness+, seit dessen Start in Deutschland Anfang November auch hierzulande. Alle Erzählungen sind auf Englisch, Apple nennt beispielhaft einige Namen der prominenten Spaziergänger: Dolly Parton, Anthony Joshua, Randall Park, Jane Fonda, Camila Cabello, Kurt Fearnley, Naomi Campbell, Draymond Green, Bebe Rexha, Min Jin Lee, Shawn Mendes, Stephen Fry, Dr. Sanjay Gupta, Kesha und viele mehr.