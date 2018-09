Zens Dual+Watch: Apple Watch und iPhone gleichzeitig drahtlos aufladen

Zens Dual+Watch Aluminium Wireless Charger will schnelles Aufladen von zwei iPhones und einer Apple Watch gleichzeitig möglich machen.

Vergrößern Zens Dual + Watch © Zens

Während die schon lange angekündigte drahtlose Ladestation fürs iPhone von Apple namens Airpower weiter auf sich warten lässt, wollen andere Anbieter in die Bresche springen und die Lücke für die eigenen Produkte nutzen. So auch das drahtlose Ladegerät Dual+Watch Aluminium vom holländischen Hersteller Zens . Dieser bietet eine Leistung von 20 Watt und soll Apples Schnellladefunktion bei 7,5 Watt unterstützen, sodass iPhones auf den schnellstmöglichen Weg wieder aufgeladen werden können. Kompatibel sind demnach unter anderem auch die neuen iPhone XS, XS Max and XR sowie alle anderen Smartphones, die Qi als Standard zum drahtlosen Aufladen unterstützen, dazu die Apple Watch Series 4 und frühere Modelle. Ein Netzadapter (EU) ist beigefügt.

Das Zens-Ladegerät ist laut Hersteller lediglich 8 Millimeter dünn und aus einem einzigen hochwertigen Aluminiumsstück gefertigt. Der Hersteller verspricht, dass die Auflagestelle für die iPhones rutschfest ist und lediglich 290 Gramm wiegt, die Ausmaße insgesamt gibt Zens an mit (L x W x H) 19,2 x 9,2 x 10,2 Zentimetern.

Erhältlich ist die drahtlose Ladelösung für iPhone und Apple Watch sowie andere kompatible Geräte ab dem 1. Oktober für knapp 100 Euro . Daneben bietet Zens auch ein entsprechendes drahtloses Ladegerät mit Unterstützung von Apple Schnellladefunktion und ein einzelnes iPhone zum Preis von 50 Euro an , dies ebenfalls ab dem 1. Oktober.