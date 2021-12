”Zurück in die Zukunft”: Pandemie unter Mac-OS-9-Bedingungen

Thomas Hartmann

Wie wäre es gewesen, wenn uns die Corona-Pandemie mit den digitalen Möglichkeiten von 1999 getroffen hätte? Grafiker Michael Feeney hat das in eine konkrete Fantasie umgesetzt.

Vergrößern Mac OS Classic © Michael Feeney

Mac-OS 9 erschien im Oktober 1999. Angenommen, aus irgendeinem Grund müssten wir noch auf das Apple-Betriebssystem von damals zurückgreifen, wie hätte man die Corona-Pandemie als Mac-User mit den Möglichkeiten aus 1999 digital bewältigt – hätte das funktioniert, auch mit Zoom & Co.?

Die ”(mac)OStalgia” von Web- und Produkt-Designer Michael Feeney hat das konkret umgesetzt und sich dafür einen damals aktuellen iMac zum Vorbild genommen, das erste Modell dieser Art überhaupt. Dazu hat er sich nach seinen eigenen Ausführungen auf der Webseite zunächst sehr konkrete Gedanken über die technischen Strukturen von Mac-OS 9 gemacht, das ist ja ebenso wie der iMac immerhin ”Internet-ready” kam und damit eine wichtige Voraussetzung bot. Der Emulator SheepShaver sei ihm dabei eine große Hilfe gewesen. Anschließend hat er eine Bibliothek für Mac-OS-9-Komponenten gestaltet, um sein Projekt umsetzen zu können.

Das Ergebnis ist faszinierend: Sowohl den Chrome-Browser (statt dem damals obligatorischen Internet Explorer von Microsoft), Spotify, Stack Overflow for Teams und viele andere vertraute Applikationen aus unserer Zeit hat der Grafiker in Screenshots gegenübergestellt, wie zum Beispiel Zoom heute aussieht, und wie es sich unter Mac-OS 9 hätte gestalten lassen. Dazu hat er sogar die grafischen Auftritte, also die Logos der Firmen teilweise nostalgisch umgestaltet, beispielsweise von Zalando. Das alles wirkt in dem fiktiven Rahmen sehr authentisch und gibt einem das Gefühl, ja, auch damit wäre es irgendwie gegangen. In der Hoffnung, dass man dabei die ”Systembombe” bei einem schweren Absturz des Macs nicht allzu oft gesehen hätte. Doch auch mit anderen technischen Problemen auf dem iMac hätte man kämpfen müssen, wie Feeney zum Teil ironisch zeigt. Auch die geringe Auflösung oder das noch schwache Internet wäre eine Herausforderung gewesen.

Wie sich das gewissermaßen in Echtzeit verhält, zeigt er in einem mehrminütigen Video . Am Ende ist man nostalgisch begeistert, das in dieser Form gesehen zu haben – aber sicherlich auch erleichtert, dass wir trotz aller bestehenden Probleme doch ein Stück weiter sind, nicht zuletzt, was die grafische Oberfläche (GUI) des bedeutend moderneren macOS betrifft.

Zumal das Video mit einem typischen Fenster einer Systemfehlermeldung aus Mac-OS 9 endet: Das Mac-OS habe einen Fehler festgestellt, weil die Disk ”MacOS9HD” voll sei. ”Bitte den Computer neu starten und unnötige Dateien löschen” …