Zwei neue Trailer für Apple TV+: "For all Mankind", "Servant"

Peter Müller

In wenigen Wochen geht es los mit Apple TV+. Mit zwei weitere Trailern regt Apple den Appetit an.

Vergrößern For all Mankind © Apple

Die Sowjetunion – hartnäckig nur "die Russen" genannt – hat es also geschafft und den ersten Mann auf den Mond gebracht. Zumindest ist das der Einstieg in die alternative Realität der Serie "For all Mankind", die am 1. November auf Apple TV+ debütieren wird und für die Apple nun den ersten Trailer zeigt. Die Antwort der NASA auf das verlorene Rennen gibt der fiktive Präsident vor, in der Serie offenbar eine wahre Geistesgröße: "Dann bringen wir halt die erste Frau auf den Mond und gesund wieder zurück". Mal davon abgesehen, dass ein derart progressiver Gedanke in den realen USA der Spätsechziger unerhört gewesen wäre, knüpft die Geschichte daran an. Denn natürlich hat man keine Astronautinnen, diese muss man erst einmal ausbilden. Aber sehen Sie selbst, ob die SciFi aus der alternativen Realität etwas für Sie wäre – Lautsprecher bitte voll aufdrehen, Aerosmith liefern den Soundtrack:



Wer's gerne gruslig mag, dem genügen vielleicht schon die 25 Sekunden Vorschau auf das Werk "Servant" des renommierten Regisseurs M. Night Shyamalan und das Setting der Handlung:



"Servant" erzählt die Geschichte eines Paares aus Philadelphia, dessen Ehe nach einer unaussprechlichen Tragödie erste Risse zu verkraften hat und die Tür weit für eine mysteriöse Kraft aufstößt, die unerwartet in ihr Privatleben eindringt.

Bereits auf der Keynote am 10. September hatte Apple den ersten Trailer zur Fantasy-Serie "See" mit Jason Momoa gezeigt , die erste Vorschau auf die Dramödie "The Morning Show" war bereits einige Tage vorher online gegangen, beide Serien starten ebenso am 1. November. Dann ist auch die erste Folge von Oprah Winfreys Büchersendung zu sehen.

Apple TV+ kostet 4,99 Euro im Monat für die gesamte Familie, der erste Monat ist gratis. Käufer eines neuen Mac, iPad oder iPhone können sogar ein ganzes Jahr lang ohne Abbuchung Apple TV+ streamen.