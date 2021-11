Zweiter Apple Store in Berlin: Cooles Wallpaper zum Download

Thomas Hartmann, Peter Müller

In Berlin Mitte, genauer in der Rosenthalerstraße, eröffnet in Kürze der zweite Apple Store der Hauptstadt. Apple feiert die Premiere vorab mit einem coole Wallpaper für alle.

Vergrößern © Apple

Update vom 24. November: Das Wallpaper, mit dem Apple für seinen Store in Berlin-Mitte wirbt, hat der Mac-Hersteller nun als Wallpaper zum Gratisdownload veröffentlicht – geeignet als Hintergrundbild für Mac, iPhone und iPad. Das rot-blaue Logo zeigt eine Reihe von Rohren, die in das Apple-Logo geformt sind, mit einem Spritzer Wasser, der den Stiel darstellt. Dabei ahmt es die bunten oberirdischen Entwässerungsrohre nach, die aus Baustellen an der Revaler Straße abgepumptes Wasser in den Osthafen transportieren und die man auf den ersten Blick für eine Kunstinstallation halten kann. Das Wallpaper finden Sie hier .



Apple hat noch keine Bilder des neuen Ladens gezeigt, aber ein Tweet des Schaufensters von Storeteller zeigt die Fensterdekorationen, die sich in das Thema "kreative Baustelle" lehnen. Mit der Eröffnung dürfte nächste Woche zu rechnen sein, offiziell ist noch kein Termin bekannt. pm



Meldung vom 19. November: Allzu viel verrät Pressemitteilung oder auch die Webseite von Apple zum kommenden Store in der Rosenthaler Straße in Berlin bisher nicht. Nur, dass man dort bald aufmachen will. Dann, so heißt es, ist ”unser neuer Store in Berlin Mitte für dich da. Hier, wo jede:r eine kreative Baustelle hat, unterstützen wir alle, die ihre Ideen umsetzen, etwas Neues ausprobieren oder ganz von vorne anfangen. Denn in Mitte ist alles möglich. Und genau darum sind wir hier.”

Das Logo ist witzig gemacht, besteht aus verschiedenen Röhren, aus den oben ein paar Tropfen Wasser spritzen, zusammen ergibt es die Form des angebissenen Apfels aus dem Apple-Markenzeichen. Dieses kann man sich auch als Bildschirmhintergrund (Wallpaper) für iPad, iPhone oder Mac von der Seite herunterladen.

Eröffnung ist schon bald

Etwas mehr wissen oder spekulieren die Kolleg:innen von iFun.de . Diese veröffentlichen Fotos vom kommenden Store, die ihnen ein User aus Berlin geschickt hat. Man erkennt dort die Gläserfront mit dem Logo, die schwarzen Blenden vor Eingang und Fenster habe man entfernt. Auch hier sieht man die Idee mit den Röhren, nur dass wir zusätzlich buntes Wasser oder Konfetti aus einem Rohr auch auf das ”echte”Apple-Logo fließt. Bei iFun.de rechnet man mit einer Öffnung des Stores in der Rosenthaler Straße zum 2. Dezember, mit einer Ankündigung von Apple in den letzten Novembertagen.

Auch Macwelt.de hatte schon darüber berichtet und aus Gerüchten und Indizien darauf geschlossen, dass in der Rosenthaler Straße ein zweiter Berliner Apple Store aufmachen könnte – unser Artikel datiert vom 30. November 2020! tha