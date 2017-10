Die besten Apps zu Halloween

Süßes oder Saures - Trick or Treat! Der Fasching im Herbst erlebt am Dienstag seinen Höhepunkt. Mit diesen Apps sind Sie gewappnet.

Vergrößern Geisterstunde in der Nacht zu Allerheiligen © Romolo Tavani, Fotolia.de

Aufgepasst, Halloween ist jetzt offizieller Feiertag, wir müssen bundesweit am kommenden Dienstag nicht in die Arbeit und können stattdessen in aller Ruhe Kürbisse schnitzen. Nein, im Ernst, arbeitsfrei ist zwar, aber nicht wegen Halloween, sonder wegen der 500sten Wiederkehr des Luther'schen Thesenanschlages. Leider ist nur im Jahr 2017 aufgrund des runden Jubiläums allgemeiner Feiertag, eine Wiederholung dessen dürfte es nicht vor 2117 zum 600sten Jahrestag geben. Mit Kürbissen und Gruselkostümen haben das Reformationsjubiläum und Luther nichts zu tun. Wobei der Theologieprofessor zu Wittenberg vor 500 Jahren den Tag vor Allerheiligen nicht von ungefähr zur Veröffentlichung seiner Schrift genutzt haben dürfte. Der Schrecken in Rom über die 95 kritischen Thesen war aber kein kleiner, Luther gab dem Papst gewissermaßen Saures am all hallows evening, Halloween 1517.

Dennoch feiern Lutheraner den Reformationstag weit besinnlicher, ernsthafter und vollkommen ungruslig. Für diejenigen, die es eher mit weltlichem Süßigkeitensammeln haben, sollte aber bedenken, dass in der Nacht von 31. Oktober auf den 1. November Leute erschrecken nur dann witzig ist, wenn auch die Opfer darüber lachen können und nicht arglos überfallen, geschockt und bedroht werden. In diesem Jahr mag es daher klug sein, die Horror-Clown-Maske weg zu lassen, wenn sich die Leute schon vor dem Trailer von "Es" fürchten. In den meisten Gegenden ist es zu den meisten Zeiten auch in dieser Halloween-Saison friedlich und gewalttätige, strafbare Auswüchse glücklicherweise selten. Sehen wir also gelassen dem Dienstag entgegen und Hexen, Werwölfe, Vampire, Zombies und Clowns durch die Straßen ziehen.

Wenn also kommenden Dienstag Abend im Minutentakt kleine und größere Kinder im Gruselkostüm an Ihrer Tür klingeln und wahlweise "Süßes, sonst gibt’s Saures!" oder "Trick or treat" skandieren, nehmen Sie es ihnen bitte nicht übel. Dass Halloween in den letzten 20 Jahren Jahren in Deutschland populär geworden ist und mittlerweile den Stellenwert eines Karnevals im Herbst hat, ist auf einen profanen Grund zurück zu führen. Die durch den ersten Irakkrieg ausgefallene Faschingssaison 1991 hat gut drei Jahre später die "Fachgruppe Karneval im Deutschen Verband der Spielwarenindustrie (DVSI)" zur Idee gebracht, sich mit einer zweiten Saison ein weiteres Standbein zu schaffen, gibt der Sprecher der Fachgruppe Dieter Tschorn gegenüber dem Magazin der Süddeutschen Zeitung unumwunden zu. So wundert es wenig, wenn wir auch im Fasching zum Ende des Winters Hexen, Vampire und Gruselclowns sehen.





Der Anlass des Festes ist aber viel älter als die USA, in der Halloween zum Horrorkostümfest mutierte. In keltischen Zeiten war die Nacht zwischen Oktober und November die Nacht zu Neujahr, ein Fest des Vergehens und Wiedererstehens. Um den heidnischen Kelten ihren Glauben an Naturgeister und -götter auszutreiben, hat die katholische Kirche das Fest "Allerheiligen" erfunden: All den Heiligen gewidmet, von denen nicht wenige nichts weiter sind als katholische Reinkarnationen keltischer Naturgötter. Gerade in Bayern hat sich die Heiligenanbetung bis in die heutige Zeit gehalten, aber gewissermaßen kam Luther nicht über Franken hinaus, in Altbayern und Schwaben lauter Katholiken, so weit das Auge reicht.



Überbewerten sollte man Halloween nicht. Begreifen Sie das Spektakel von Dienstag auf Mittwoch einfach als einen netten Mummenschatz, erfreuen sich an mehr oder weniger kunstvoll ausgehöhlten Kürbissen und halten ein paar Süßigkeiten bereit. Denn weitere Berufsgruppen erfreuen sich an dem Hype um Halloween: Landwirte, die ihre Kürbisse nun für einen Preis losschlagen können, von denen sie nur träumten, als das reichlich geschmacklose Gemüse vorwiegend der Ernährung der Schweine diente und Bonbon-Fabrikanten, die unmittelbar vor dem Weihnachtsgeschäft einen zusätzlichen Umsatzschub erleben.

Lassen wir heuer die Nacht vom 31. Oktober auf 1. November aber ruhig Zombies, Hexen, Gespenstern und Clowns gehören. Pünktlich zu Halloween werden schaurige Filme gezeigt, Kostümpartys gefeiert und Kürbisrezepte ausprobiert. Auch im App Store gibt es passende Halloween-Apps. Doch nicht alle Apps taugen was. Süßes oder Saures – klicken Sie sich durch die Bildergalerie oben. Wer seine Nachrichten mit allerlei Zombies , Spinnen und Totenköpfen "schmücken" möchte, kann sich ein paar kostenlose Sticker-Packs (verlinkt) herunterladen.