iFixit zerlegt Airtag und bohrt ein Schlüsselloch

Halyna Kubiv

Die Reparatur-Spezialisten von iFixit haben sich die Airtags nicht nur von außen, sondern auch von innen angeschaut.

Vergrößern Airtags zerlegt © iFixit

Wer gedacht hat, dass Airtags lediglich auffindbare Peilsender sind, irrt sich gewaltig, denn wie iFixit in seinem bekannten Teardown belegt, nimmt der Lautsprecher den meisten Platz im Airtag-Inneren ein. Dazu haben die Reparatur-Spezialisten die Airtags mit Röntgenstrahlen durchleuchtet und danach mit einer Spange geöffnet.

Airtags im Viererpack bei Amazon



Apple hat an sich vorgesehen, dass die Airtags aufgehen, jedoch bis zu einer gewissen Grenze – zur austauschbaren Batterie. Im Plastikgehäuse steckt jedoch weit mehr: Die Hauptplatine ist kreisförmig, in der Mitte durch einen Magneten begrenzt. Dieser Magnet ist an eine Schwingspule angedockt, das gesamte Gehäuse von Airtag dient also als relativ kleiner aber hochwertiger Lautsprecher. iFixit merkt an, dass die Konkurrenz wie Tile oder Samsung Smarttags für diese Zwecke kleinere und billigere Piezo-Lautsprecher einbauen. Apple wollte wohl bei der Tonqualität der Airtags nicht lumpen lassen und hat kurzerhand das Gerät selbst zum Lautsprecher umfunktioniert.

iFixit lobt austauschbare Batterie

Während iFixit sich noch nicht die Hauptplatine mit den UWB- und Bluetooth-Modulen angeschaut hat, haben die Ingenieure herausgefunden, dass die Airtags sehr wohl mit einem Loch für einen Schlüsselring kommen können. Denn am Rand des Gehäuses finden sich drei Stellen, die nicht mit der Hauptplatine und Antennen belegt sind. Diese Aussparungen befinden sich in etwa auf der Höhe der drei Klemmen, die das Gehäuse zusammen halten. Die iFixit-Experten warnen jedoch davor, dass die Airtags nach einer solchen Manipulation ihre wasserabweisenden Eigenschaften verlieren. Im Allgemeinen äußert sich iFixit ungewöhnlich wohlwollend gegenüber dem neuen Apple-Produkt, dies ist der Tatsache geschuldet, dass die Airtags das erste Apple-Produkt seit Jahren ist, dessen Batterie sich durch Nutzer austauschen lässt.