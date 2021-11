iMac 27'': Basiskonfiguration bei Mediamarkt zum Tiefstpreis

Peter Müller

Wer hat noch nicht einen Intel-Mac, wer will noch einmal? Der iMac 27'' ist beinahe der letzte seiner Art - bei Mediamarkt besonders günstig.

Vergrößern Apple will für dieses Modell 700 Euro mehr © Ruslan Ivantsov / shutterstock.com

Der Intel-Mac ist bald Geschichte, Apple hat seinen Umstieg auf eigene Prozessoren zur Hälfte vollzogen. Auf den großen iMac muss man aber noch bis etwa Mitte 2022 warten, was seinen Grund auch darin hat, dass der zuletzt im August 2020 aktualisierte iMac 27'' mit Intel-Core-Chips der zehnten Generation immer noch schwer in Ordnung ist und einer der besten All-in-One-Desktops, die man bekommen kann. Bei Mediamarkt gibt es in der Black Week das Basismodell besonders günstig, der iMac 27'' mit 256 GB SSD kostet gar 700 Euro weniger als bei Apple.

iMac 27 Zoll (2020), Intel Core i5 (10. Gen.) mit 3,1 GHZ, 8 GB RAM, 256 GB SSD, 5K-Retina-Dispaly für 1.299 Euro bei Mediamarkt

Zugegeben, die günstigste Varianten des großen iMac ist in Sachen Prozessor und Speicherausstattung nicht das attraktivste Angebot, hat aber seine Vorteile nicht nur beim Preis. Gegenüber dem neueren iMac M1 24 vom Frühjahr 2021 bekommt man nicht nur einen größeren Monitor mit höherer Auflösung, sondern auch eine Reihe von Schnittstellen, die das Apple-Silicon-Modell nicht bietet, wie etwa einen Slot für SD-Speicherkarten oder 4 USB-A-Buchsen, Thunderbolt 3 (USB-C) und Gigbait-Ethernet sind aber auch an Bord.

Der RAM ist mit 8 GB durchaus knapp bemessen, beim 27-Zöller konnte man aber bis in das Modelljahr 2020 weitere Riegel nachrüsten. Bei der SSD ist man auf die gelieferten 256 GB beschränkt, was in Schulen, Behörden und vergleichbaren Einsatzzwecken vollkommen ausreichen dürfte - wer mehr Storage benötigt, kann aber ohne Weiteres eine externe Festplatte per Thunderbolt anbinden.

Alles in allem ein schönen Angebot für Freunde des iMac, die einen größeren Bildschirm benötigen und die noch auf Apple Silicon verzichten wollen oder - wegen Windows per Bootcamp - verzichten müssen.

Bei Amazon gibt es indes zwei etwas besser ausgestattete iMac 27 Zoll zum Niedrigpreis.