iMac M1 heute kaufen – Tipps zur Vorbestellung

Am 30. April ab 14 Uhr kann man den neuen iMac M1 bestellen. So bekommen Sie Ihren neuen Rechner so bald als möglich.

Der iMac M1 will neue Maßstäbe setzen. Die neue Chip-Architektur ermöglicht ein schlankeres Design, kleinere Lüfter und eine irre Perfomance. Zudem kommt der iMac nach gut 20 Jahren endlich wieder in Farben, den sechs des Apple-Regenbogen-Logos und einem neutralen weiß. Wobei es das Grundmodell nur in vier Farben gibt, dem fehlen aber auch noch ein Grafikkern, zwei USB-Buchsen und ein Ethernetanschluss im Netzteil. Ein wenig mager ist die Grundausstattung hinsichtlich gemeinsamen Speicher (wird von GPU-, CPU- und neuronalen Kernen genutzt): 8 GB sind Standard bei den Grundmodellen, die 1449, 1669 und 1899 Euro kosten. Nur das teuerste Modell kommt mit 512 GB SSD, die beiden anderen mit 256 GB. Apple bietet "Build to order" an, beim Bestellen kann man mehr Speicher und SSD ordern, was gewiss sinnvoll ist, da sich die beiden Komponenten nicht nachträglich aufrüsten lassen. Die SSD ist vermutlich fest verlötet und der Speicher in den SoC M1 integriert.

Mindestens drei Wochen wird man auf den Paketboten mit dem iMac warten müssen oder auf seinen Abholtermin im Apple Store. Apple hatte bisher nur von "Mitte Mai" als Zeitpunkt der Auslieferung gesprochen, mehrere unabhängige Quellen sprechen nun aber konkret vom 21. Mai, sogar Apple selbst hat den Termin versehentlich kurz geleakt.

Tipps für die Bestellung direkt bei Apple

Damit Sie Ihr Wunschgerät auch wirklich schon am 21. Mai oder kurz danach geliefert bekommen, gibt es bei der Bestellung ein paar Kleinigkeiten zu beachten. So sollten die Angaben zur Kreditkarte und Adresse gültig sein, halten Sie die Karte sofort griffbereit.

Sollten die Lieferzeit bei einem Modell schon nach hinten gerutscht sein, dann wählen Sie bei der Lieferung nicht die Zustellung nach Hause, sondern eine Abholung im benachbarten Apple Store. Die Erfahrung aus der Vergangenheit zeigt: Selbst wenn bei einem beliebten iMac die Lieferzeiten schon eine Woche nach hinten gerutscht waren, konnte man ein Modell noch im Store reservieren. Apple beliefert seine eigenen Läden mit einer bestimmten Charge an neuen Produkten gleich am ersten Verkaufstag, hier können Sie also Glück haben.

Ein Tipp der letzten Hoffnung: Versuchen Sie mit einer anderen Farbe. Unsere nicht repräsentative Umfrage hat ergeben, dass insbesondere die silberne und die blaue Variante bei unseren Lesern beliebt sind . Warum also nicht etwas Farbe wagen und sich einen iMac auf den Tisch stellen, wie ihn nur wenige haben? Lila ist auch wunderhübsch.

Auch ohne den neuen iMac mit M1-Chip getestet zu haben, bestehen keine großen Zweifel: Dieses Modell ist ein gewaltiger Sprung nach vorne, wenn nicht das wichtigste Mac-Update seit etlichen Jahren. Wobei wir nicht verschweigen wollen, dass dem iMac M1 noch so einiges fehlt , was vielleicht schon mit einem größeren Modell mit 30-Zoll-Bildschirm bekommen könnte.

Auch das iPad Pro M1 und das neue Apple TV 4K kann man ab heute bestellen, Lieferung auch nicht vor dem 21. Mai.