iOS 12.1 Beta 1 bringt Gruppen-Facetime wieder

Das iOS 12 ist kaum eine Woche alt, Apple bringt schon die nächste Version als Beta an Entwickler und freiwillige Tester.

Vergrößern Gruppen-Facetime © Apple

Öffentlich: Gut einen Tag nach Veröffentlichung der ersten Beta von iOS 12.1 für Entwickler hat Apple nun die Public-Beta-Version aufgelegt. Kaum, dass man sich an die finale Version von iOS 12 gewöhnt hat, kann man nun also die Vorabversion des ersten Punkt-Updates testen. Dieses Update enthält zwei interessante Neuerungen, wie Entwickler bereits gefunden haben.

So geht aus dem Code hervor, dass Face ID für ein kommendes iPad Pro auch im Querformat funktionieren werde, im Code-Simulator stecken Hinweise, dass die neuen Geräte auch USB-C erhalten könnten, sonst wäre die dort hinterlegte Unterstützung von externen 4K-Monitoren kaum möglich. Gruppen-Facetime , das schon in iOS 12.0 hätte kommen sollen und das Apple im Laufe des Beta-Tests zurückgezogen hatte, unternimmt in iOS 12.1 einen neuen Anlauf.

Auch die neue App Maßband soll nun besser und schneller funktionieren, berichten erste Tester. Noch nicht in der aktuellen Beta enthalten, aber vielleicht schon in der finalen Version von iOS 12.1 sind EKG-Aufzeichnungen in der Health-App und die Dual-SIM-Unterstützung für die neuen iPhones.