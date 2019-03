iOS 12.3: Erste Beta mit neuer TV-App

Peter Müller

Apple lässt den Worten nun Taten folgen. Die erste Public Beta von iOS 12.3 enthält die neue TV-App.

Vergrößern iOS 12

Apple hat die erste Beta von iOS 12.3 für den öffentlichen Beta-Test frei gegeben. Eine der wesentliche Neuerung ist die TV-App, die nun die am Montag vorgestellten Apple TV Channels hinzufügen lässt: Streamingdienste und andere Inhalte von Dritten, die sich aus der App heraus bestellen, verwalten und ansehen lassen. Auch in tvOS 12.3 macht die erneuerte App ihre Aufwartung, in macOS soll sie im Herbst einziehen, vermutlich erst mit macOS 10.15.

Die neue TV-App wird in mehr als 100 Ländern zur Verfügung stehen, bisher ist die nur in rund zehn Ländern nutzbar. Für iOS und tvOS soll sie spätestens im Mai veröffentlicht werden, bis dahin muss iOS 12.3 also fertig gestellt sein.