iOS 12.4.8 und watchOS 5.3.8 verfügbar

Halyna Kubiv

Gleichzeitig mit iOS 13.6 und macOS Catalina 10.15.6 sind auch zwei ältere Systeme aktualisiert.

Vergrößern Update für iOS 12 und watchOS 5 © Apple

Die Update-Zyklen haben sich bei Apple nach einem vergleichbaren Muster eingependelt: Nach einer mehr oder weniger langen Beta-Phase werden an einem Dienstag oder Mittwoch gleich alle Systeme aktualisiert. Ein paar Tage später wird noch die Windows-Welt mit den Neuerungen für iCloud für Windows und für iTunes für Windows bedient, dann geht es weiter in die nächste Beta-Phase.

So ist es wenig überraschend, dass Apple gestern Abend noch ein Update für iOS 12 und watchOS 5 herausgebracht hat. Die neuesten Betriebsversionen haben die Folgenummer iOS 12.4.8 und watchOS 5.3.8. Traditionell sind die Veröffentlichungsnotizen für die Versionen einsilbig. Apple gibt an, wichtige Sicherheitsupdates in der neuen Version implementiert zu haben und empfiehlt die Installation allen Nutzern. Im Support-Dokument für die geschlossenen CVE-Lücken bleibt jedoch die Zeile gegenüber iOS 12.4.8 leer, anscheinend sind mit dem Update keine bekannten CVE-Vorfälle geschlossen.

Ebenso verhält sich bei watchOS 5.3.8: Wichtige Sicherheitsupdates sind damit möglich, welche genau das sind, verschweigt Apple.