iOS 12.4 unterstützt Apple Card

Kris Wallburg

Erst vor wenigen Tagen hat Apple iOS 12.3 an alle Nutzer ausgespielt. Gestern wurde bereits die Beta des nächsten Update, iOS 12.4, für Entwickler veröffentlicht. Mit dem Update bereit sich Apple auf die Einführung der Apple Card vor.

Vergrößern Die iOS 12.4 Beta erscheint nur wenige Tage nach dem letzten iOS-Update © Jason Cross/IDG

iOS 12.3 ist gerade erst erschienen und brachte uns die neuen Apple TV Channels. Die überarbeitete Apple TV-App war einer von vielen neuen Services, die auf der Keynote im März vorgestellt wurden. Dass gestern, nur wenige Tage später, bereits die nächste iOS-Version als Beta veröffentlicht wird, ist ungewöhnlich. Die WWDC steht vor der Tür und die meisten Experten erwarten, dass iOS 13 im Rahmen der Konferenz vorgestellt wird. Was erwartet uns also in iOS 12.4?

Einführung von Apple Card steht bevor

Der Fokus der Keynote im März lag ganz klar bei den neuen Services, die Apple im Laufe des Jahres einführen möchte. Einer davon ist die Apple Card, eine eigene Kreditkarte, die Apple in Kooperation mit Goldman Sachs und Mastercard im Sommer auf den Markt bringen wird. Da andere Services wie Apple Arcade und Apple TV+ frühestens im Herbst starten werden, ist es wahrscheinlich, dass iOS 12.4 den Software-Grundstein für die Apple Card legt. Eindeutige Belege dafür gibt es aber nicht, da entsprechende Funktionalitäten in iOS erst sichtbar werden, wenn die Karte auch erschienen ist.

iOS 12.4 herunterladen

Entwickler, die im Developer-Programm teilnehmen , können die Beta bereits herunterladen. Für öffentliche Tester ist die Version noch nicht öffentlich. Erfahrungsgemäß erfolgt die Veröffentlichung für öffentliche Tester einige Tage später.