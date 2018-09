iOS 12: Das Handbuch zum System

iOS 12 ist da! Zum Erscheinen des neuen Betriebssytems für iPhone und iPad bringen wir unseren umfangreichen Ratgeber an den Kiosk und in die App.

Auf 100 Seiten präsentieren wir in unserem Sonderheft "iOS 12 das Handbuch" alles, was Sie über das Update wissen müssen, das Apple am Abend des 17. September in finaler Fassung online gestellt hat. Lernen Sie alles über die Highlights wie Siri Shortcuts, Bildschirmzeit oder das ARKit2. Wir erklären, wie Sie nach der Installation Ihr iPhone und iPad einrichten und von den neuen Funktionen profitieren – und warum das iPhone nach dem Update schneller wird.

Für 7,90 Euro finden Sie das iOS12-Handbuch ab Freitag, dem 21. September im Zeitschriftenhandel, aber schon heute als In-App-Kauf in unserer App Macwelt für iPhone und iPad .

