macOS Big Sur – Das Handbuch zum System

Halyna Kubiv

macOS Big Sur ist da! Zum Erscheinen des neuen Betriebssystems bringen wir unseren Ratgeber in Apples Bücher Store.

Vergrößern macOS BIg Sur

Auf über 70 Seiten präsentieren wir in unserem Sonderheft "macOS Big Sur – Handbuch" alles, was Sie über das Update wissen müssen, das Apple am Abend des 12. November in finaler Fassung online gestellt hat. Lernen Sie alles über die Highlights wie überarbeitete Oberfläche in Finder, Docks, Menü und im Kontrollzentrum. Wir erklären, wie Sie von den neuen Funktionen profitieren – und wie macOS Big Sur auf den älteren Macs laufen kann.

macOS Big Sur ist ein großer Schritt für Apple, das Betriebssystem ist das erste, das mit den eigenen Prozessoren der M-Serie funktioniert. Doch das ist noch eine Zukunftsmusik. Derweil sichert der Hersteller das System für die Nutzer weiter ab. Lesen Sie im Safari-Artikel, wie Sie die Tracking-Cookies der Webseiten nachverfolgen können. Was sich im Kontrollzentrum, in den Systemeinstellungen, im Dock oder Finder geändert hat, schauen wir uns in der Serie „Das ist neu“ an. Was Sie vor dem Umstieg benötigen, nämlich eine komplette Datensicherung, klären wir im ersten Abschnitt.

Für 4,99 Euro finden Sie das Handbuch zu macOS Big Sur in Apples Bücher Store .



