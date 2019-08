iOS 12: Schon 88 Prozent aller iOS-Nutzer haben aktualisiert

Stephan Wiesend

Nutzer eines iPhone oder iPad aktualisieren ihr Gerät weit schneller als Android-Nutzer, schon 88 Prozent nutzen das aktuelle iOS 12.

Vergrößern iOS 12 empfiehlt sich durch zahlreiche kleine Verbesserungen © Apple

Allein schon aus Sicherheitsgründen sollte man sein iPhone oder iPad regelmäßig aktualisieren, schließt Apple im Rahmen der Updates doch immer wieder Sicherheitslücken. Aber auch begehrenswerte neue iOS-Funktionen und Verbesserungen sorgen offensichtlich für zügige Aktualisierungen des Apple-Mobilgerätes: Wie aktuelle Zahlen von Apple von Zugriffen auf den App Store zeigen, nutzen aktuell nur noch sehr wenige der Besucher alte iOS-Systeme. Gerade mal 7 Prozent der Anwender nutzten am Stichtag, dem 6. August noch iOS 11, 88 Prozent verwenden das aktuelle iOS 12. Sehr klein ist die Anzahl der Nutzer mit älteren Systemen, also vor iOS 11. Am 6. August verwendeten gerade einmal 5 Prozent aller App Store-Nutzer ein älteres System als iOS 11. Oft handelt es sich dabei wohl um relativ alte Geräte: Berücksichtigt man nämlich nur die Geräte, die in den letzten vier Jahren vorgestellt wurden, lief nur noch auf 3 Prozent davon ein System vor iOS 11 und auf 90 Prozent der iPad, iPhones und iPod Touch iOS 12. Diese schnelle Aktualisierung auf das aktuellste iOS-System ist ein großer Unterschied zur konkurrierden Android-Plattform. Hier benutzten laut Zahlen des Play Store noch weniger als 40 Prozent der Android-Anwender die neuesten Systeme 8.0, 8.1 und 9.0 – ein nicht zu unterschätzendes Problem für Android-Entwickler, da auch alte System getestet werden müssen.

Unsere Meinung:

Was man noch anmerken muss: Es gibt eine Dunkelziffer. Bei den Statistiken berücksichtigt Apple nur Nutzer des App Store und manche Besitzer sehr alter iPhones oder iPads installieren keine neuen Apps mehr – mangels Angebot. Andererseits kann man bei diesen Geräten, etwa einem als Foto-Viewer genutzten iPad 1, kaum noch von aktiver Nutzung sprechen und für App-Entwickler sind diese Anwender kaum interessant.