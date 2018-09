iOS 12 im Detail: Feinschliff und US-Only-Features

iOS 12 bietet viele neue Funktionen, nicht alle davon tauchen in Apples Updateinformationen auf – oder fehlen gar im deutschen System.

Vergrößern iOS 12 bietet auch zahlreiche kleine Verbesserungen © Apple

„Kleine“ neue Funktionen

Die wichtigsten neuen Funktionen von iOS wie neue Apps und Screen Time haben wir in einem ausführlichen Artikel bereits vorgestellt , auch in Apples offizieller Update-Meldung sind zahllose Neuerungen aufgelistet. Dabei sind dies längst noch nicht alle neuen Funktionen: Bei der Überarbeitung von iOS hat Apple ein Vielzahl an kleinen Verbesserungen und Neuerungen ergänzt, die oft nur für einzelne Anwender interessant sind oder kaum auffallen. Eine Liste mit über 150 Neuerungen, die laufend ergänzt wird, hat etwa die Seite Redmondpie aufgestellt. Dazu gehören Detailverbesserungen und viele optische Änderungen:



- FaceID unterstützt eine „Alternate Appearence“ damit die Videotelefonie sicherer funktioniert (z.B. ohne Kontaklinsen und Makeup?)

- auf 4-Zoll-iPhones werden Safari-Tabs rund dargestellt und der Carrier-Name ausgeblendet

- iPhone-only-App erscheinen jetzt auf dem iPad in iPhone-6-Größe (bisher in iPhone-4-Auflösung)

- Löscht man ein Foto, dauert es laut Apple bis zu 40 Tage, bis das Foto automatisch entfernt wird. Bisher dauerte dies laut Apple 30 Tage.

- Aktualisierte Warntöne

- Es gibt für AirPods eine neue Live-Listen-Funktion

- In der Podcast-App kann man beim Vorspringen die Dauer dieses Sprunges einstellen

u.v.m.

Hier die vollständige Liste

Regionale Funktionen

Bei einer Keynote zeigt Apple oft neue Funktionen, die man später nicht auf seinen iPhone findet. Oft der Grund: Viele der neuen Funktionen sind nur für den US-Markt gedacht und kommen vorerst nicht auf deutsche Smartphones – oder sie sind für deutsche Nutzer wenig interessant, wie ein neues englisches Synonymwörterbuch.

Nicht für deutsche Kunden gibt es

- Apple Pay

- Durchsuchbare handschriftliche Notizen

- die Nachrichten-App News

- Siri-Unterstützung für: Filmkritien

- Siri-Unterstützung für: Restaurant-Reservierung

- Karten: Innenpläne von Einkaufszentren

- Karten: Innenpläne von Flughäfen (nur Berlin Tegel und Schönefeld)

- Karten: Geschwindigkeitsbegrenzungen