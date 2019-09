iOS 13.1 behebt Fehler in Mail, Carplay, Nachrichten

Peter Müller

Um fast eine Woche hat Apple die Aktualisierung von iOS 13 vorgezogen. Neue Funktionen und Fehlerbereinigungen sind der Schwerpunkt.

Vergrößern iOS 13 © Apple

Wie angekündigt, hat Apple gestern Abend auch iOS 13.1 veröffentlicht. Das erste große Update für eine neue Hauptversion des iPhone-Betriebssystems kommt ungewöhnlich früh, doch hatten es einige neue Funktionen nicht in iOS 13 geschafft, wie schon Ende August absehbar war. Dazu gehören etwa Shortcuts-Automationen, die Anzeige von Ankunftszeiten in Karten, Icons der Geräte in der Volumenanzeige oder dynamische Hintergrundbilder. Etliche Bugfixes haben die Entwickler darüber hinaus angewandt. Zeitgleich ist auch die finale Version von tvOS 13 erschienen. Das war es dann mit den nachgeschobenen Funktionen noch nicht, später im Herbst soll noch Audiosharing hinzukommen, der Homepod soll zudem unterschiedliche Stimmen erkennen und damit mehrere Benutzer verwalten.

Folgende Fehler sind mit dem iOS-13.1-Update behoben: