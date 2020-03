iOS 13.4: Siri wird stumm, TV-App besser

Halyna Kubiv

Wie erwartet kommt zu den neuen iPad Pro nun auch das Update auf iPadOS 13.4 und iOS 13.4. Das ist neu.

Vergr├Â├čern iOS 13.3 mit neuen Funktionen © Apple

Seit beinahe einer Woche bietet Apple neue iPad Pro an, die bei ersten Bestellern auch schon angekommen sind, das Macbook Air ist ebenfalls leicht ├╝berarbeitet worden und der Mac Mini bekommt mehr Speicher f├╝r den gleichen Preis. Insbesondere beim iPad Pro wirbt Apple mit neuen Features, die ein Software-Update verlangen, etwa die Verbesserungen in Sachen AR dank Lidar. Neuheiten wie die Trackpad-Unterst├╝tzung kommen aber auch ├Ąlteren Ger├Ąten zu Gute, ab iPadOS 13.4, das Apple am Abend des 24. M├Ąrz zeitgleich mit iOS 13.4 ver├Âffentlicht hat.



Eine der in beiden Systemen (und auch in macOS 10.15.4) neuen Funktion, die Apple bereits in den letzten Wochen in den Betas testen lie├č, war eigentlich noch f├╝r den Herbst versprochen gewesen ÔÇô iCloud-Ordner-Sharing. Damit erlauben es iPhone, iPad und Mac, nicht nur einzelne Daten, sondern gleich komplette Ordner des iCloud Drive zu teilen. Das Feature fand sich in der Liste der Neuerungen f├╝r iOS 13, wegen Problemen bei der Entwicklung hat Apple die Sharing-Funktion zun├Ąchst f├╝r "sp├Ąter im Herbst" und dann "im Fr├╝hling" versprochen ÔÇô immerhin, Fr├╝hling ist jetzt.



Auch schon l├Ąnger angek├╝ndigt sind neue Emojis und Memoji-Sticker.



Was komplett neu ist, ist die Unterst├╝tzung f├╝r Trackpad unter iPadOS . Anders als auf einem Mac erscheint der Cursor nicht in der Form eines Pfeils oder einer vertikalen Linie (in den Textprogrammen), sondern ist in Form eines schwebenden Kreises implementiert. Das ist an sich f├╝r ein Touchscreendisplay sinnvoll, wird wohl der Nutzer noch eigene Finger als Bedienelement einsetzen. Apple liefert die ben├Âtigten APIs f├╝r die Trackpad-Unterst├╝tzung an Entwickler, mit gleichem Schwung werden auch die Apps Numbers, Pages und Keynote aktualisiert, sodass sie von Anfang an die neue Funktion unterst├╝tzen.

Neben diesen globalen Neuerungen werden mit iOS 13.4 neue Emojis kommen, der Entwickler will auch in Mail einige Bedienelemente anders anordnen: Bei iOS 13 befand sich der Papierkorb gleich neben dem Weiterleiten-Pfeil, was f├╝r viele unbeabsichtigt gel├Âschte Mails sorgte.

Zu den neuen Funktionen geh├Ârt ebenfalls eine bessere Integration von Shazam: Wir erinnern uns: Apple hat die Firma im Dezember 2018 gekauft. Mit iOS 13.4 brauchen die Nutzer die App nicht mal zu installieren, eine entsprechende Funktion findet sich in den Siri Kurzbefehlen. Zwar konnte Siri auch schon davor die Frage ziemlich genau beantworten, welches Lied nun gerade spielt, auch hier war Shazam hilfreich, direkt in Siri Kurzbefehlen kann man die Datenbank der App gleich in einem komplexen Ablauf der Handlungen nutzen.

Apropos, Siri. Diese wird jetzt ein bisschen stummer. Wird das iPhone von dem Nutzer nicht auf die R├╝ckseite, sondern auf das Display abgelegt, reagiert die digitale Sprachassistentin nicht mehr auf Anfragen, selbst wenn das iPhone noch nicht deaktiviert wird. Kennt man diesen Trick, kann man Siri abh├Ąngig von der Situation oder ganz kurzfristig deaktivieren, mit dem n├Ąchsten Anheben des iPhones ist die Assistentin wieder einsatzbereit.

In den Einstellungen der TV-App gibt es nun zwei neue Optionen, damit kann man steuern, wie viel Daten die Video-Inhalte beim Streaming und beim Download verbrauchen werden. Diese Einstellung wird vor allem HDR-Filme betreffen: Schnelle Downloads und Streamings bevorzugen erstmals die Version ohne HDR, die mit mehr Datenvolumen werden die HDR-Version, falls verf├╝gbar, wiedergeben. Ab sofort kann man im deutschen Store auch Inhalte mit Originalsynchronisation beziehen. Das war in den letzten Jahren der gr├Â├čte Kritikpunkt der Nutzer: Beim Kauf von "Game of Thrones" musste man beispielsweise h├Âllisch aufpassen, ob man gerade die deutsche oder englische Version f├╝r 25 Euro bezieht. Nun kann man die Originalsprache und weitere verf├╝gbaren Sprachen mit dem Download einbeziehen, die Datei wird logischerweise gr├Â├čer, aber man muss die Inhalte nicht zweimal kaufen, wenn man sich verw├Ąhlt hat.

Bei den berichtigten Fehler ist die Liste ebenfalls lang: Apple hat vor allem wohl an der Synchronisation von Erinnerungen gearbeitet, die haben in der letzten Zeit eher schlecht als recht funktioniert. Das war vor allem bei den sich wiederholenden Erinnerungen der Fall. Umgekehrt, manche Erinnerungen erschienen im Sperrbildschirm, obwohl diese bereits als erledigt markiert worden waren.

Manchmal wurde der Bildschirm beim Start der Kamera-App schwarz, das Motiv vor dem Objektiv war nur dann wieder zu sehen, wenn die App einmal geschlossen war, nach Angaben von Apple ist dieser Fehler ebenfalls behoben.

Viele kleinere Fehler wurden in Safari behoben: In manchen F├Ąllen hat der Browser bei Captcha die Bilder falsch dargestellt, bei manchen Webseiten funktionierte der Dark Mode nicht beim Smart Invert. Beim Kopieren vom Text in eine Webseite im Dark Mode wurde dieser einfach nicht dargestellt.