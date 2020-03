iOS 13.4 kommt am 25.3.: Diese Features sind neu

Halyna Kubiv

Apple hat gerade eben eine ganze Reihe der neuen Produkte veröffentlicht – iPad Pro und Macbook Air sind neu.

Vergrößern iOS 13.3 mit neuen Funktionen © Apple

Seit knapp einer Stunde stehen neue iPad Pro im Store, das Macbook Air ist ebenfalls leicht überarbeitet worden und der Mac Mini bekommt mehr Speicher für den gleichen Preis. Insbesondere beim iPad Pro wirbt Apple mit neuen Features, die ein Software-Update verlangen, etwa die Verbesserungen in Sachen AR dank Lidar. Da das neue Gerät erst ab 25. März in den Handel kommt, kann man daraus schließen, dass Apple die finale Version von iOS 13.4 entweder am gleichen Tag oder am Tag davor veröffentlicht. Für die Punktupdates sind eigentlich Dienstage üblich, was für den Dienstag, den 24. März sprechen könnte, aber auch der 25. März ist denkbar.

Die eine Funktion, die sich bereits in den vorhandenen Betas findet, hat Apple eigentlich noch im Herbst versprochen – iCloud-Ordner-Sharing. Damit sollte möglich sein, nicht nur einzelne Daten, sondern gleich die gesamten Ordner aus seinem iCloud Drive zu teilen. Das Feature fand sich in der Liste der Neuerungen für iOS 13, wegen Problemen bei der Entwicklung hat Apple die Sharing-Funktion zunächst für "später im Herbst" und dann "im Frühling" versprochen.

Was komplett neu ist, ist die Unterstützung für Trackpad unter iPadOS. Anders als auf einem Mac erscheint der Cursor nicht in der Form eines Pfeils oder einer vertikalen Linie (in den Textprogrammen), sondern ist in Form eines schwebenden Kreises implementiert. Das ist an sich für ein Touchscreendisplay sinnvoll, wird wohl der Nutzer noch eigene Finger als Bedienelement einsetzen. Apple liefert die benötigten APIs für die Trackpad-Unterstützung an Entwickler, mit gleichem Schwung werden auch die Apps Numbers, Pages und Keynote aktualisiert, sodass sie von Anfang an die neue Funktion unterstützen.

Neben diesen globalen Neuerungen werden mit iOS 13.4 neue Emojis kommen, der Entwickler will auch in Mail einige Bedienelemente anders anordnen: Bei iOS 13 befand sich der Papierkorb gleich neben dem Weiterleiten-Pfeil, was für viele unbeabsichtigt gelöschte Mails sorgte.