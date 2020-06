iOS 13.5.5 Beta: Apple arbeitet an einem Abo-Bundle

Halyna Kubiv

In der neuesten Beta-Version von iOS 13 finden sich Spuren von einem Super-Abo, der alle Apple-Dienste unter einem Dach vereinen soll.

Apple hat vor einigen Tagen die erste Version von iOS 13.5.5 Beta den Entwicklern zur Verf├╝gung gestellt. Darin finden sich die Hinweise auf eine Funktion "Bundle", wie 9to5mac berichtet. Die internen Files mit den Erw├Ąhnungen von "bundle offer" und "bundle subscription" sind neu und von den fr├╝heren Versionen von iOS nicht bekannt. Der Code bezieht sich auf das Verwaltungssystem von Apples eigenen Diensten wie Apple News+. Der Schluss liegt nahe, dass Apple an einem wie auch immer gestalteten Super-Abo f├╝r alle seine Dienste arbeitet.

Die Idee von einem Apple Premium oder Apple+ oder Apple Bundle schwirrt durch die Blogs seit mindestens einem Jahr, als Apple auf der B├╝hne Apple TV+ und Apple Arcade vorgestellt hat. Hier hat der Kollege Leif Johnson sich ausgemalt , wie denn so ein Super-Abo von Apple aussehen kann. Apple hat momentan diverse Abos im Angebot, keins davon kann man im Paket kaufen:

iCloud-Abo f├╝r mehr Online-Speicher (ab 0,99 ÔéČ pro Monat)

Apple Music (9,99 ÔéČ pro Monat)

Apple TV+ (4,99 ÔéČ pro Monat)

Apple Arcade (4,99 ÔéČ pro Monat)

Apple News+ (in Deutschland nicht verf├╝gbar)

Will man alles abonnieren, kommt man auf 20 bis 23 Euro pro Monat, will man noch gen├╝gend iCloud-Speicher f├╝r die Familienfreigabe abonnieren. Im Grunde genommen k├Ânnte Apple schon jetzt ein B├╝ndel aus einem iCloud-Abo, Apple Arcade und Apple TV+ anbieten, geh├Âren doch die Rechte auf die Inhalte zum gr├Â├čten Teil Apple selbst. Die gr├Â├čten H├╝rden sind wohl Apple Music und Apple News+, hier m├╝sste Apple wohl die Bedingungen mit einzelnen Musik-Labels oder Verlagen aushandeln. Dass solche Verhandlungen einige Jahre dauern k├Ânnen, zeigt das Beispiel Apple News+ : Au├čer in den USA, Kanada, Gro├čbritannien und Australien ist es Apple selbst nach einem Jahr noch nicht gelungen, gen├╝gend Verleger beispielsweise in Deutschland zu ├╝berzeugen, dem Bund der News-Publisher auf dem iPhone beizutreten.