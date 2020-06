iOS 13.6: Public Beta verfügbar

Kris Wallburg

Erst durften sich Entwickler austoben, jetzt ist die Beta der neuen iOS-Version 13.6 auch für die Öffentlichkeit verfügbar. Wenn Sie noch nicht am Beta-Programm von Apple teilnehmen, können Sie sich immer noch anmelden.

Vergrößern Nehmen Sie auch schon am Beta-Programm von Apple teil? © Shutterstock.com/Creativan

Seit gestern können Teilnehmer des iOS- und iPadOS-Betaprogramms die neue Version 13.6 herunterladen. Damit endet die Developer-Phase und die Beta wird öffentlich. Die Version hieß zu Beginn noch 13.5.5, wurde jedoch von Apple in 13.6 umbenannt.

Viele Änderungen in iOS 13.6 sind nicht ersichtlich, es gibt aber Hinweise auf künftige Features. Manche davon beschränken sich auf den US-Markt. So deutet einiges darauf hin, dass der Abo-Newsservice Apple News+ in Zukunft um ein Audio-Feature erweitert wird. Laut Macrumors arbeitet Apple mit Verlagen zusammen, um Nachrichten auch in Audioform anbieten zu können.

Außerdem geht aus dem Code hervor, dass Apple an einer Tastenkombination für das iPad arbeitet, mit der die Helligkeit der Tasten des Magic Keyboard und anderer Tastaturen justiert werden kann.

Wenn Sie an dem Beta-Programm von Apple teilnehmen möchten, können Sie sich auf dieser Website registrieren. Sie sollten aber beachten, dass Beta-Versionen stets noch in der Entwicklung sind und Fehler aufweisen können.