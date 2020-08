iOS 13.7 Beta mit unabhängigem Contact-Tracing

Halyna Kubiv

Apple hat gestern Abend eine neue Version von iOS 13.7 Beta für Entwickler zur Verfügung gestellt.

Nach der nächsten Beta für iOS 14 hat Apple gestern Abend noch eine Beta an die Entwickler verteilt, diesmal vom iOS-13-Punktupdate. Die Veröffentlichungsnotizen im Developer-Bereich liefern keine neuen Infos dazu, welche bekannten Fehler oder neue Funktionen die Version bringt. Beim Download weist der Info-Text darauf hin, dass Apple seine Contact-Tracing-API überarbeitet hat. Ab iOS 13.7 wird es nicht mehr notwendig sein, für die Kontaktverfolgung eine App wie die Corona-Warn-App zu installieren. Der Austausch der Bluetooth-Schlüssel erfolgt jetzt bereits auf dem System-Niveau, die App wird in der Zukunft keine Voraussetzung dafür sein. Wer jedoch seinen positiven Befund melden will, muss nach wie vor zu einer der lokalen Apps greifen, die Verifizierung der Testergebnisse übernehmen die lokalen Behörden, hier kann Apple (und Google) keine Verantwortung übernehmen.

Aktuell haben in Deutschland rund 17,5 Mio. Nutzer die Corona-Warn-App heruntergeladen, davon 8,2 Millionen iPhone-Nutzer. Ob das iOS 13.7 die Akzeptanz der Tracing-Technologie steigern wird, bleibt abzuwarten. Nach Apples Angaben soll die neue Version neben dem Tracing an sich auch Nutzer davor warnen können, ob in den vergangenen Tagen ein Ansteckungsrisiko bestand. Die Frage bleibt jedoch, ob das System den jeweiligen lokalen Server der Gesundheitsbehörde automatisch identifizieren kann, denn schließlich werden die Informationen über mögliche Risikobegegnungen mit den positiv getesteten Nutzern über einen Server, in Deutschland beispielsweise von dem des Robert-Koch-Instituts, verteilt.

Das Update auf iOS 13.7 scheint sich eher an die US-Nutzer zu richten. Eine einheitliche Corona-App hat das Land nicht, nur wenige Bundesstaaten haben eine funktionierende Lösung bereitgestellt. Laut 9to5mac haben gerade mal sechs der 50 Bundesstaaten in den USA eine aktuelle App auf Basis von Google-Apple-APIs.

Neben iOS 13.7 wurde auch das iPadOS 13.7 für Entwickler veröffentlicht; die Version soll mehrere Fehler berichtigen und zur allgemeinen Stabilität beitragen.