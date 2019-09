iOS 13 liefert neue Hinweise auf AR-Headset von Apple

Denise Bergert

Wie aus dem neuen mobilen Betriebssystem iOS 13 hervorgeht, hat Apple die Arbeiten an seinem AR-Headset vermutlich doch nicht eingestellt.

Vergr├Â├čern Ver├Âffentlicht Apple schon im n├Ąchsten Jahr ein Augmented-Reality-Headset? © Apple

Ger├╝chte um ein Augmented-Reality-Headset von Apple gibt es bereits seit einigen Jahren. Im Juli berichtete das IT-Magazin Digitimes schlie├člich, dass Apple die Arbeiten an einer Augmented- oder Virtual-Reality-Brille angeblich vorerst auf Eis gelegt habe. Die mit der Entwicklung betrauten Mitarbeiter seien inzwischen mit anderen Projekten betraut worden, hie├č es damals aus Firmen-nahen Quellen. Eine aktuelle Version des mobilen Betriebssystems iOS 13, in deren Besitz das Magazin Macrumors gelangt ist, liefert nun jedoch andere Hinweise.

Codeschnippsel in iOS 13 deuten an mehreren Stellen darauf hin, dass die Entwicklung einer Augmented- oder Virtual-Reality-Brille bei Apple fortgesetzt wurde. Den ersten Hinweis gibt die in iOS 13 integrierte STARTester-App. Diese verf├╝gt ├╝ber einen Testmodus, der ein Augmented-Reality-Headset mit dem iPhone simulieren soll. In einer Readme-Datei in iOS 13 ist au├čerdem von einem StarBoard-System f├╝r Stereo-Sound in Augmented-Reality-Apps die Rede. In der Datei wird au├čerdem ein Augmented-Reality-Headset mit dem Codenamen "Garta" erw├Ąhnt. Bei tieferen Erkundungstouren in den Code von iOS 13 stie├č Macrumors au├čerdem auf zahlreiche weitere Erw├Ąhnungen eines sogenannten StarBoard-Modus und Referenzen auf Augmented-Reality-Funktionen.

Ob und wann Apple seine Augmented-Reality-Brille ver├Âffentlichen wird, ist aktuell allerdings noch unklar. Die Entwicklung wurde von dem US-Konzern bislang nicht offiziell best├Ątigt. Branchen-Experten gehen jedoch davon aus, dass Apple m├Âglicherweise schon im n├Ąchsten Jahr ein entsprechendes Headset mit einem eigenen Betriebssystem auf Basis von iOS auf den Markt bringen k├Ânnte.

Wie Apple zum Marktf├╝hrer bei AR werden kann