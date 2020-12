iOS 14.3 kommt schon nächste Woche

Kris Wallburg, Halyna Kubiv

Mit den neuen Airpods Max hat Apple ebenfalls verraten, wann die nächste Aktualisierung des iOS 14 kommt.

Vergrößern iOS 14 hat den Look des iPhones komplett überarbeitet. © Apple

Aktualisierung vom 8. Dezember 2020:

Mit den so eben angekündigten Airpods Max hat Apple auch das Startdatum von iOS 14.3 verraten. Laut der Meldung des Herstellers verlangen die neuen Kopfhörer mindestens iOS 14.3, iPadOS 14.3, macOS Big Sur 11.1 watchOS 7.2 oder tvOS 14.3 und neuer. Die aktuellsten Versionen der Apple-Software sind iOS 14.2.1 (für das iPhone 12), iOS 14.2 für die restlichen iPhones, iPadOS 14.2, macOS Big Sur 11.01, tvOS 14.2 und watchOS 7.1 für die Apple Watch Series 3 und neuer. Da die Airpods Max am 15. Dezember bei den ersten Kunden landen, ist stark davon auszugehen, dass Apple bis dahin seine Betriebssysteme auf den aktuellsten Stand bringt, sodass die neue Hardware funktionieren kann.



Ursprünglicher Artikel vom 3. Dezember 2020:

Entwickler haben seit gestern Zugriff auf die bereits dritte Developer Preview von iOS 14.3 und iPadOS 14.3. Die Public Beta 3 sollte noch an diesem Donnerstag erscheinen, vermutlich gegen Abend. Einen detaillierten Überblick über alle Neuerungen in iOS 14.3 finden Sie hier, die interessanteste Neuerung betrifft Nutzer des iPhone 12 Pro (Max), Apple schaltet das Mitte Oktober vorgestellte Format ProRAW frei. So können Sie schon jetzt die Beta von iOS 14.3 laden und die Neuheiten ausprobieren:



iOS 14.3 Beta installieren

Teilnehmer des Beta-Programms können die aktuelle iOS-Beta hier herunterladen. Falls Sie noch kein Teilnehmer sind, können Sie sich mit Ihrer Apple-ID registrieren. Beachten Sie jedoch, dass es sich hierbei um eine experimentelle Version von iOS handelt, bei der noch nicht alle Funktionen reibungslos funktionieren und Fehler auftreten könnten. Wir empfehlen deshalb, vor der Installation ein Backup Ihres iPhones anzulegen. Wie Sie ein Backup anlegen, erfahren Sie hier . Und so funktioniert die Installation: