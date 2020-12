iOS 14.4 Beta 1 veröffentlicht: Das ist neu

Jason Cross, Kris Wallburg

Apple hat das nächste größere iOS-Update als Beta für Entwickler freigegeben. Die öffentliche Beta sollte zeitnah folgen.

Vergrößern iOS 14: Apple veröffentlicht die nächste Beta © Apple

Nur zwei Tage nach der Veröffentlichung von iOS 14.3 mit einigen bedeutenden neuen Funktionen wie ProRAW-Fotos und Fitness+ (Deutschland noch ausgeschlossen), startet Apple den Beta-Testprozess für iOS 14.4. Da es sich hierbei um eine ganze Punkt-Release-Nummer handelt und nicht um eine kleinere (z. B. iOS 14.3.1), erwarten wir, dass es einige benutzerorientierte Änderungen geben wird.

Apple hat die erste Entwickler-Beta freigegeben; die öffentliche Beta folgt in der Regel innerhalb von etwa einem Tag.

Was ist neu in iOS 14.4

Verbessertes Handoff-Feature

Mit iOS 14.4 kommt das bereits in der letzten Keynote vorgestellte, verbesserte Handoff-Feature erstmals zum Einsatz. Davon profitieren alle Geräte mit verbautem U1-Chip, zum Beispiel der neue Homepod Mini oder die iPhones der diesjährigen und letztjährigen Generation. Der U1-Chip ist in der Lage, andere Apple-Geräte mit demselben Chip räumlich zu orten und kann dadurch das Gerät ansteuern. Sie können zum Beispiel mit Ihrem iPhone in Richtung Ihres Homepod Mini zeigen und dann mit einem Tippen die Musikwiedergabe übergeben. Wie das in der Praxis aussieht, zeigt ein Video von 9to5Mac.

Kurzbefehle-App: Perspektivischer Zoom

Wenn Sie über einen Kurzbefehl ihr Hintergrundbild ändern, können Sie seit iOS 14.4 auch direkt den perspektivischen Zoom aktivieren. Dafür öffnen Sie die App und betätigen im Kurzbefehl zum Ändern des Hintergrundbildes einen An-Aus-Schalter, der den perspektivischen Zoom einstellt.

So erhalten Sie die iOS 14.4 Beta

Registrierte Entwickler können das Beta-Profil auf ihr iPhone oder iPad herunterladen, indem sie auf dem Gerät, auf dem sie die Beta ausführen möchten, die Website developer.apple.com/download besuchen. Melden Sie sich dort an, laden Sie das Beta-Profil herunter und aktivieren Sie es unter "Einstellungen > Allgemein > Profil". Sie müssen Ihr iPhone oder iPad neu starten und dann "Einstellungen > Software-Aktualisierung" öffnen, um die neue Version von iOS herunterzuladen und zu installieren.

Wenn Sie kein Entwickler sind und am öffentlichen Betatest teilnehmen möchten, gehen Sie auf beta.apple.com auf dem iPhone oder iPad, auf dem Sie die Beta-Version ausführen möchten. Tippen Sie auf "Anmelden", um sich mit Ihrer Apple ID anzumelden und folgen Sie den Anweisungen, um das Beta-Profil zu laden.

Sie müssen sicherstellen, dass es aktiviert ist, indem Sie zu "Einstellungen > Allgemein > Profil" gehen und auf das Beta-Profil tippen und dann sicherstellen, dass es aktiviert ist. Anschließend können Sie über die Software-Aktualisierung die Beta herunterladen.

Diese Meldung wurde von unserer Schwesterpublikation Macworld.com übersetzt.