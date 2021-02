iOS 14.5: Das sind die neuen Funktionen

Halyna Kubiv

Neben der Entsperrung des iPhones mit der Apple Watch hat Apple in der kommenden Version von iOS 14 noch einiges erneuert.

Apple hat vorgestern die nĂ€chste Beta von iOS 14 herausgebracht, voraussichtlich wird iOS 14.5 irgendwann mal im MĂ€rz veröffentlicht, ab dann ĂŒbernimmt die Apple Watch einige Funktionen der Face-ID, eine Mundnasenschutz stört nicht mehr beim Nutzer der neueren iPhones. Mehr Details dazu erklĂ€ren wir hier . Aber auch neben der Entsperrung mit Apple Watch hat der Entwickler genĂŒgend neue Funktionen implementiert, fĂŒr die sich das Update lohnen wird.

Start-Bildschirm im Querformat

Zwar nicht fĂŒr die iPhones, sondern fĂŒr die iPads mit iPadOS 14.5 wird das System eine alternative Grafik einblenden, wenn sich das GerĂ€t beim Starten im Querformat, beispielsweise an einer Tastatur befindet. Bislang erkennt das System das Querformat nur, wenn sich das iPad an einem Magic Keyboard angedockt ist. Ohne angebrachte Tastatur wird das iPad wie gewohnt im Hochformat starten, selbst wenn der Nutzer das GerĂ€t quer hĂ€lt.

Etwas verspĂ€tet kommt die Emoji-Suche auch auf die iPad-Tastatur. Das Feld dafĂŒr erschien auf den iPhones bereits im Herbst mit iOS 14.

Safari

FĂŒr Werbetreibende wird Apple eine Möglichkeit bringen, die Ursprungsseiten und -Apps zu identifizieren, woher die Nutzer kommen. Apple verspricht in seinen Entwicklernotizen , diese Identifizierung auf eine datenschutzfreundliche Art und Weise zu gestalten. Wie das konkret aussehen soll, wird sich wohl in den spĂ€teren Betas zeigen.Â

Der entsprechende Bildschirm in der Einstellungen-App war bislang die meiste Zeit fast leer: Stand kein Update von Apple zur VerfĂŒgung, konnte der Nutzer nur den Standard-Satz lesen "Deine Software ist auf dem neuesten Stand". Nun wird ein grĂŒner Haken eingeblendet, um zu signalisieren, dass dem tatsĂ€chlich so ist. Der Standard-Satz wird um die Hinweise auf behobene SicherheitslĂŒcken erweitert, zudem zeigt der Screen, wann der Nutzer zum letzten Mal nach Updates geschaut hat.

Apple Music

Der Entwickler fasst alle Vorschlag-Algorithmen aus bereits bestehenden automatisierten Wiedergabelisten und bringt als eine einzige Wiedergabeliste "FĂŒr dich" im Mediathek-Bereich. Dazu kann Apple Music etwas genauer die Veröffentlichungsdaten der einzelnen Songs und Alben darstellen, bislang ist nur das Jahr dargestellt. Ab iOS 14.5 sind auch Monat und Tag zu sehen.



Siri

Apple geht konsequent den Weg, Siri immer weniger an BildschirmoberflĂ€che zu geben. Seit dem Start im Herbst erscheinen die Antworten des persönlichen Assistenten in Form einer Benachrichtigung und bedecken nicht mehr den ganzen Screen. Nun hat Apple auch die Felder fĂŒr "Siri-Anfragen tippen" ĂŒberarbeitet. Diese erscheinen in Form von mehreren Balken am oberen und unteren Rande des Bildschirmes, die Mitte bleibt frei.

Dual-SIM und 5G

Wollte man mit iPhone 12 die Verbindung mit 5G-Standard nutzen, musste man sich auf den Betrieb mit einer SIM-Karte beschrĂ€nken. Eine zweite installierte SIM-Karte setzte die Verbindung bei beiden Anbietern auf 4G zurĂŒck, nun kann man die Auswahl zwischen den Mobilfunkstandards granularer steuern. In den USA wird ab iOS 14.5 noch 5G Standalone unterstĂŒtzt. Das ist eine Art der Mobilverbindung, wobei das GerĂ€t auf die bereits auf 5G-aufgerĂŒstete Antenne zurĂŒckgreift. In Deutschland wird momentan noch 5G Non-Standalone, also 5G NSA betrieben. Selbst fĂŒr 5G-Verbindung wird noch auf eine 4G-Antenne zurĂŒckgegriffen.

Apple hat schon letzte Woche angekĂŒndigt, dass bereits die nĂ€chste Version von iOS die App Tracking Transparency einschalten werde, seit gestern Abend liegt nun die erste Developer Preview von iOS 14.5 vor, in der ab Werk Tracker abgeschaltet sind und sich vom Anwender freischalten mĂŒssen, um ihn quer ĂŒber Apps und durchs Netz verfolgen zu können. Scharf geschaltet ist das Feature jedoch noch nicht, das soll im Lauf des FrĂŒhjahrs passieren, wohl erst nach Veröffentlichung der finalen Fassung.

Mehr Trainingsmöglichkeiten und Controller

Der neue Service Fitness+, den es in Deutschland noch nicht gibt, bekommt nun UnterstĂŒtzung fĂŒr Airplay 2, lĂ€sst sich also nicht nur auf iPhone, iPad, Apple Watch und Apple TV nutzen, sondern etwa auch auf dem Mac oder dem Smart-TV, wenn man die Workout-Anleitungen vom iPhone aus streamt.

Zudem kann Siri ab iOS 14.5 auch auf Sprachbefehl die Notfallkontakte informieren, das Update wird auch die neuesten Spielecontroller fĂŒr Xbox und Playstation unterstĂŒtzen. Die erste Public Beta sollte in KĂŒrze vorliegen.



So installieren Sie die Beta

Um die Developer Preview zu installieren, mĂŒssen Sie als Entwickler bei Apple registriert sein, der Jahresbeitrag fĂŒr das Entwicklerprogramm betrĂ€gt 99 US-Dollar. Kostenlos ist die Teilnahme am Public-Beta-Programm, bei dem Sie sich unter beta.apple.com registrieren können. Haben Sie Ihr GerĂ€t fĂŒr den Test von Vorabversionen dort angemeldet, laden Sie ein Profil, das nach erfolgreicher Installation aktuelle Beta-Versionen ĂŒber den App Store bezieht.