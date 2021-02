iOS 14.5: iPhone in Maske entsperren mit Apple Watch – so installieren Sie die Beta

Peter Müller

Die Gesichtserkennung des iPhone funktioniert nicht mit Maske. Apple hat aber eine Lösung gefunden, die durch die Pandemie tragen wird.

Vergrößern iOS 14.5

Apple hat schon letzte Woche angekündigt, dass bereits die nächste Version von iOS die App Tracking Transparency einschalten werde, seit gestern Abend liegt nun die erste Developer Preview von iOS 14.5 vor, in der ab Werk Tracker abgeschaltet sind und sich vom Anwender freischalten müssen, um ihn quer über Apps und durchs Netz verfolgen zu können. Scharf geschaltet ist das Feature jedoch noch nicht, das soll im Lauf des Frühjahrs passieren, wohl erst nach Veröffentlichung der finalen Fassung.

Doch nicht nur den Datenschutz hat Apple verbessert, sondern auch den Umgang mit der Gesichtserkennung Face ID in Zeiten der Pandemie. Denn das Entsperren von iPhones mit True-Depth-Kamera funktioniert nun auch mit aufgesetztem Mundnasenschutz, wenn man dazu eine Apple Watch verwendet und diese entsperrt am Handgelenk sitzt. Ein Schalter in den Systemeinstellungen lässt das iPhone mit Apple Watch entsperren. Spekulationen, Apple könnte in die nächste iPhone-Version zumindest optional wieder Touch ID einbauen, etwa in den Ein/Aus-Schalter, dürften sich damit erledigt haben.

Der neue Service Fitness+, den es in Deutschland noch nicht gibt, bekommt nun Unterstützung für Airplay 2, lässt sich also nicht nur auf iPhone, iPad, Apple Watch und Apple TV nutzen, sondern etwa auch auf dem Mac oder dem Smart-TV, wenn man die Workout-Anleitungen vom iPhone aus streamt.

Zudem kann Siri ab iOS 14.5 auch auf Sprachbefehl die Notfallkontakte informieren, das Update wird auch die neuesten Spielecontroller für Xbox und Playstation unterstützen. Die Public Beta dürfte heute oder spätestens morgen vorliegen.

So installieren Sie die Beta

Um die Developer Preview zu installieren, müssen Sie als Entwickler bei Apple registriert sein, der Jahresbeitrag für das Entwicklerprogramm beträgt 99 US-Dollar. Kostenlos ist die Teilnahme am Public-Beta-Programm, bei dem Sie sich unter beta.apple.com registrieren können. Haben Sie Ihr Gerät für den Test von Vorabversionen dort angemeldet, laden Sie ein Profil, das nach erfolgreicher Installation aktuelle Beta-Versionen über den App Store bezieht.