iOS 14.6: So installieren Sie die erste Beta

Peter Müller

Nach dem Update ist vor dem Update – und dabei liegt iOS 14.5 noch nicht einmal final vor.

Vergrößern Die nächste Runde ist bereits eingeleitet

Nächste Woche kommt dann endlich die finale Version von iOS 14.5 , nach einer langen Betaphase mit acht Vorabversionen . iOS 15 wird Apple Anfang Juni auf der WWDC zeigen und gleich als Developer Preview herausgeben, dann sind wieder größere Neuerungen zu erwarten. Dazwischen wird es aber noch ein weiteres Update für das iPhone-Betriebssystem geben, gestern hat Apple die erste Entwicklerversion von iOS 14.6 veröffentlicht, eine Public Beta könnte heut oder Anfang nächster Woche folgen.

Neue Funktionen sind bisher nicht bekannt, wir werden darüber berichten, sobald welche entdeckt werden.

Sie können sich auch selbst auf die Suche nach Neuerungen machen, wenn Ihnen die Innovationen von iOS 14.5 nicht genügen sollten. Aber Vorsicht: Bei den Betas, die Apple immer zunächst für Entwickler herausgibt und später der interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung stellt, handelt es sich um nicht ausgereifte Software, Fehler können passieren. Es ist daher ratsam, die Betas auf einem zweiten Gerät zu installieren, auf das man nicht ständig angewiesen ist. Haben Sie kein solches, sollten Sie aber unbedingt vor der Beta-Installation ein Backup erstellen, damit Sie im Fall des Falles wieder zur letzten stabilen Version zurückkehren können.

Developer First

Bei Apple registrierte Entwickler haben immer einen leichten Vorsprung bei Vorabversionen. Wenn ein System vollkommen neu ist, wie das jeden Sommer bei der WWDC der Fall ist, kann der eine Woche und länger betragen. In der Regel bekommen Entwickler noch am Tag der Keynote Zugriff auf die eben angekündigten Vorabversionen, der Public-Beta-Test beginnt dann erst nach der Entwicklerkonferenz. Oft ist die zweite Developer Preview dann erst die erste Public Beta. Bei Punkt-Updates wie eben iOS 14.6 ist der Abstand geringer, Entwickler haben in der Regel nur einen Tag früher Zugriff. Bei iPadOS 14.5 und iOS 14.5 waren es auch mal drei Tage, die letzten Fassungen der Beta 8 erschienen gleichzeitig. In seltenen Fällen bekommen nur Entwickler eine neue Beta-Version, noch seltener sind Wartungs- und Sicherheitsupdates, die Apple sofort veröffentlicht, nach lediglich internen Test.

Um in den Genuss von Developer-Previews zu kommen, müssen Sie als Entwickler bei Apple registriert sein, der Jahresbeitrag für das Entwicklerprogramm beträgt 99 US-Dollar. Die Installation selbst ist äquivalent zur Public Beta, die wir im folgenden Abschnitt erklären.

iOS 14.5 Public Beta: Registrieren, laden und installieren

Seit dem Jahr 2014 lädt Apple zu öffentlichen Beta-Tests ein, angefangen mit OS 10.10 Yosemite. Im Jahr darauf kam mit Version 9 auch iOS hinzu, seit dem letzten Jahr kann man auch vorab watchOS installieren und testen, ohne dafür bei Apple als Entwickler registriert zu sein.



Die Teilnahme am Public-Beta-Programm ist kostenlos, Sie registrieren sich unter beta.apple.com registrieren können. Danach laden Sie ein Profil auf ihr iPhone, das Ihnen den Zugang zu den Betas gewährt. Für iPadOS und macOS funktioniert das äquivalent. So gehen Sie im Detail vor: