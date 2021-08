iOS 14.7.1: Nutzer haben Probleme mit Mobilfunk – alle Betreiber betroffen

Halyna Kubiv

Zunehmend mehr Nutzer beschweren sich über abreißende Verbindung zum Mobilfunk, alle Betreiber sind betroffen.

iOS 14 kommt noch in achter Punktversion

Vor knapp drei Wochen hat Apple das Update auf iOS 14.7.1 herausgebracht, eine Woche nach dem größeren Punkt-Update auf iOS 14.7. Das Update schloss eine gravierende Lücke, die den Jailbreak möglich machte. Dazu wurde sie bereits von Angreifern aktiv ausgenutzt, sodass Apple eine Fehlerbehebung bringen musste. Diese Eile beim Update macht sich nun bemerkbar: Überall auf der Welt beklagen sich Nutzer, dass ihre Geräte die Verbindung zum Mobilfunk verlieren. Das Netzwerk ist nicht verfügbar, auch die Übertragung der mobilen Daten wird abgebrochen oder deaktiviert. Zuerst haben die Kollegen von "9to5mac" das Problem entdeckt, der Entwickler Hugo Maestá hat auf Twitter darauf aufmerksam gemacht, dass auf seinem iPhone 8 in der oberen linken Ecke des Bildschirmes nicht der Name des Providers erscheint, sondern ein Schriftzug "Keine Funktion". Auch die Einstellungen "Mobilfunk" sind plötzlich leer statt der gewohnten Optionen wie Netzauswahl, Wlan-Anrufe und mehr.

Auch deutsche Mobilfunkanbieter bzw. deren Kunden sind betroffen: In dem deutschen Support-Forum von Apple finden sich ein paar Einträge , die beklagen, dass nach dem Update auf iOS 14.7.1 auf dem Bildschirm "Keine Funktion" statt dem Provider-Namen erscheint und das Mobilfunk funktioniert entsprechend nicht. Laut Nutzer-Berichten sind die Verbindungen zum Telekom-Netz sowie zum Hofer-Netz in Österreich betroffen. Offenbar trifft der Fehler alle iPhones, die auf iOS 14.7.1 aktualisiert wurden, denn die Inhaber vom iPhone 8, iPhone 11 Pro, iPhone 12 beklagen sich über die gleichen Probleme.

Es ist bereits bekannt, dass Apple an iOS 14.8 arbeitet . Die Version soll noch vor iOS 15 erscheinen, es gibt aber keine Public Beta der Version. Man kann nur spekulieren, wann der Entwickler das nächste Update veröffentlicht, viel Zeit bleibt dafür nicht, denn das iOS 15 wird Mitte September, also in vier bis fünf Wochen verfügbar sein.