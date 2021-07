iOS 14.7: Fehler lässt Apple Watch nicht mit iPhone entsperren

Halyna Kubiv

In der neuesten iOS-Version 14.7 hat sich ein Fehler eingeschlichen, für die Privat-Nutzer lässt sich dieser recht leicht beheben.

Vergrößern iOS 14.7 © Shutterstock.com/DenPhotos

Gestern Abend hat Apple die endgültige Version von iOS 14.7 veröffentlicht, gleichzeitig mit watchOS 7.4, tvOS 14.7, nur noch macOS 11.5 fehlt noch. Fast gleichzeitig damit hat Apple einen kleinen Fehler entdeckt, der sich in die Zusammenarbeit zwischen dem iPhone und der Apple Watch eingeschlichen hat: die iPhones mit der Touch ID, also alle bis iPhone 8 und iPhone SE 2, weigern sich nach dem Update die Apple Watch automatisch zu entsperren. In einem neuen Support-Dokument weist der Hersteller auf mögliche Lösungen: Bei einer privat eingerichteten Apple Watch reicht es, den Sperrcode auf der smarten Uhr einmal einzugeben, danach soll das automatische Entsperren mit dem iPhone wieder wie gewohnt funktionieren. Das Eingeben des Codes wird jedoch jedes Mal notwendig, wenn die Uhr abgenommen und dann wieder angeschnallt wurde. Apple verspricht eine dauerhafte Besserung mit dem nächsten Update.

Wenn eine Apple Watch mit einem Firmen-iPhone gekoppelt ist, wird die Lösung etwas umständlicher: Der Firmen-Admin soll die Anforderung des Codes auf dem iPhone entfernen, danach muss der Nutzer die Apple Watch entkoppeln und löschen. Im nächsten Schritt soll der Anwender die Watch neu konfigurieren. Um dieses aufwendige Prozedere zu vermeiden, können die Firmen-Administratoren das Update auf dem iPhone verzögern und auf die nächste iOS-Version warten.

Um die Funktion überhaupt einzuschalten, ist der Gang in die Einstellungen-App der Watch entweder direkt auf der Apple Watch oder auf dem iPhone notwendig. Im Bereich "Code" gibt es seit einiger Zeit einen Schalter "Mit iPhone entsperren", ist dieser aktiviert, wird die Apple Watch am Handgelenk automatisch mit dem iPhone entsperrt werden.

Auch für die iPhones mit der Face ID gibt es eine kleine Änderung, allerdings bei der Funktion "Mit der Apple Watch entsperren", also einer Neuerung seit iOS 14.5: Versucht das iPhone sich selbst durch die Verbindung mit der Apple Watch zu entsperren, kann der Nutzer diese Entsperrung gleich unterbinden, indem er auf die neue Schaltfläche "Sperren" in dem Banner "iPhone mit der Apple Watch entsperrt".