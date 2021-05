iOS 14.7 Public Beta ist da: Das ist neu

Halyna Kubiv

Aktuell hat Apple gleich zwei Betas in der Planung ‚Äď iOS 14.6 und seit gestern iOS 14.7. Das sind die Neuerungen.

Seit gestern Abend gibt es auch eine Public Beta von iOS 14.7, was bedeutet, dass auch freiwillige Tester ohne Entwicklerkonto die Version ausprobieren k√∂nnen. Nutzer auf Reddit (via 9to5mac ) haben noch eine Neuerung bemerkt: Die Luftqualit√§t in der Wetter-App gibt es in einigen weiteren L√§ndern wie Frankreich, Italien, Spanien, Kanada und in den Niederlanden. In Deutschland hat Apple die Informationen gleich bei dem Start von iOS 14 im September eingef√ľhrt, gleichzeitig mit den USA, Gro√übritannien, Indien und Mexiko. Die Daten stammten vom Portal "Breezometer" - und sagen recht wenig aus.



Urspr√ľngliche Meldung vom 20. Mai 2021:

Die iOS-Updates werden immer granularer: Waren bis iOS 12 maximal f√ľnf Zwischen-Updates √ľblich, erreichte iOS 13 gleich sieben Punkt-Updates . Nun folgt iOS 14 mit der j√ľngsten Beta iOS 14.7. Diese hat Apple gestern Abend f√ľr Entwickler ver√∂ffentlicht, die Beta f√ľr freiwillige Tester wird in K√ľrze folgen, wom√∂glich schon heute Abend. Apple schweigt sich √ľber Neuerungen aus, im Developer-Portal sind bereits Ver√∂ffentlichungsnotizen angelegt, diese sind jedoch leer. Der Entwickler wird sich mit diesem sp√§ten Punkt-Update auf Fehlerbehebungen und Stabilit√§tsverbesserungen konzentrieren. Die Kollegen von 9to5mac haben jedoch eine neue Funktion gefunden: F√ľr den Homepod kann man mehrere Timer einstellen, die Steuerung funktioniert nicht nur √ľber Siri wie davor, sondern auch √ľbers iPhone.



iOS 14.7 Public Beta: Registrieren, laden und installieren

Seit dem Jahr 2014 l√§dt Apple zu √∂ffentlichen Beta-Tests ein, angefangen mit OS 10.10 Yosemite. Im Jahr darauf kam mit Version 9 auch iOS hinzu, seit dem letzten Jahr kann man auch vorab watchOS installieren und testen, ohne daf√ľr bei Apple als Entwickler registriert zu sein.



Die Teilnahme am Public-Beta-Programm ist kostenlos, Sie registrieren sich unter beta.apple.com registrieren k√∂nnen. Danach laden Sie ein Profil auf ihr iPhone, das Ihnen den Zugang zu den Betas gew√§hrt. F√ľr iPadOS und macOS funktioniert das √§quivalent. So gehen Sie im Detail vor: